Hidayet Türkoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanının iftarına katılmadı' haberlerine yalanlama: Fotoğrafını paylaştı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sanatçı ve sporcularla Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya geldiği iftar organizasyonuna katılmadığı yönünde basında yer alan haberleri yalanladı ve iftara katıldığına ilişkin bir fotoğraf yayınladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sanatçı ve sporcularla Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya geldiği iftar organizasyonuna katılmadığı yönünde basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

'HAKKIMDA HABER YAPMADAN ÖNCE BENDEN BİLGİ ALABİLİRSİNİZ'

Türkoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "İftara katılmadığım yönünde yalan haber yapan Sözcü gazetesi; kaliteli ve dürüst habercilik için hakkımda haber yapmadan önce benden veya ekibimden bilgi alabilirsiniz. Türk sporuna ve Türk basketboluna inandığım doğru ve dürüst yolda hizmet vermeye devam edeceğimi kamuoyuna saygıyla bildiririm" ifadelerini kullandı.

Hidayet Türkoğlu, paylaşımında iftarda çekilen ve kendisinin de yer aldığı fotoğrafa da yer verdi.

İftara katılmadığım yönünde yalan haber yapan Sözcü Gazetesi; kaliteli ve dürüst habercilik için hakkımda haber yapmadan önce benden veya ekibimden bilgi alabilirsiniz… @gazetesozcu pic.twitter.com/czSfm90rnk — Hidayet Türkoğlu (@hidoturkoglu15) 28 Mayıs 2019

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