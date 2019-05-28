İmamoğlu'nun esnaf ziyareti 'Vatandaşı tokatlıyor' diye servis edildi

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun esnaf ziyaretinde bir vatandaşla girdiği tartışma çok sayıda paylaşım almıştı. İmamoğlu'nun konuştuğu esnafın yanağına dokunması ise bazı basın organlarında 'İmamoğlu vatandaşa tokat attı' ifadeleriyle yer aldı.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Arnavutköy Ömerli mahallesinde esnaf ziyareti sırasında kendisine tepki gösteren bir esnafla tartıştığı görüntüleri çok sayıda paylaşım aldı.

İmamoğlu'nun Habertürk ekranlarında katıldığı programda 'PKK'yı destekleyen ifadeler kullandığını' iddia etmesi üzerine İmamoğlu "Bilgin olmadan hiç kimseyi suçlama. Günah işliyorsun şu anda. Zavallı medya bile tamamını yayımlamaktan çekiniyor" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu ile esnaf arasında yaşanan bu diyalog sosyal medyada çok sayıda paylaşım alırken, İmamoğlu'nun tartışma esnasında esnafın yanağına dokunması bazı basın organlarında 'İmamoğlu vatandaşa tokat attı' ifadeleriyle yer aldı.

'SEVGİ PITIRCIĞI İMAMOĞLU GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERİYOR'

Takvim gazetesinde 'Sevgi pıtırcığı İmamoğlu vatandaşa tokat attı' başlığıyla verilen haberde, "CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul yerel seçimleri için meydanlarda gerçek yüzünü göstermeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

"Sevgi pıtırcığı" İmamoğlu vatandaşa tokat attı https://t.co/MmxKtGMUbi — Takvim (@takvim) May 28, 2019

​'İMAMOĞLU AZARLIYOR'

Star gazetesi ise, İmamoğlu ile esnaf arasında geçen diyaloğu 'İmamoğlu vatandaşı azarladı' başlığıyla servis etti.

CHP'li İmamoğlu vatandaşı azarladı: Ukalalık yapma bana! https://t.co/47TGYE8BKx — Star Gazetesi 🇹🇷 (@stargazete) 28 Mayıs 2019

​'ÖNÜNE GELENİ TOKATLAMAYA BAŞLADI'

Başka bir basın kuruluşunda ise İmamoğlu'nun söz konusu ziyareti 'Badi Ekrem' ve "Sevi kelebeği İmamoğlu önüne geleni tokatlamaya başladı" ifadeleriyle haberleştirildi.

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