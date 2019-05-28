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21:07 28 Mayıs 2019
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    İmamoğlu'nun montajlanan konuşmasında soruyu soran gazeteciden açıklama

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Ekrem İmamoğlu'na dün Habertürk yayınında PKK ve FETÖ ile ilgili soru soran gazeteci Mehmet Akif Ersoy, "AK Parti'nin, seçim kampanyası sürecinde hakikatsiz ithamlarla ve troll hesaplarla süreci yöneten kişilerle ilişkisini kesmesi gerekiyor" dedi.

    © REUTERS / Murad Sezer
    İmamoğlu: Montajlanan konuşmamın tamamını yayınlıyorum, iftiracıları Allah'a havale ediyorum
    Dün Habertürk'te yayımlanan "Türkiye'nin Nabzı" programına konuk olan İmamoğlu'na PKK ve FETÖ ile ilgili soru soran gazeteci Mehmet Akif Ersoy 'Ekrem İmamoğlu Ne Söyledi?' başlıklı bir yazı kaleme aldı. 

    Ersoy, programda İmamoğluna  “PKK’ya FETÖ’ye ve özellikle yabancı basının Türkiye ve İstanbul seçimleri üzerinden tartıştığı meselelere ilişkin bir mesajınız olur mu ?” sorusunu sorduğunu ancak verdiği cevabın troll hesaplar tarafından yarıda kesilerek paylaşıldığını belirtti.

    "İmamoğlu sanki FETÖ ve PKK’ya “Gelin Türkiye’yi birlikte yönetelim” demiş gibi paylaşmaya başladı" ifadelerini kullanan Ersoy, "AK Parti'nin, seçim kampanyası sürecinde hakikatsiz ithamlarla ve troll hesaplarla süreci yöneten kişilerle ilişkisini kesmesi ve parti imajını korumak adına, lehine zannedilen asılsız haberlerin aleyhine dönmesine müsaade etmemesi gerekiyor" dedi. 

    Ersoy o anları ise şöyle anlattı:

    © AA / Ekrem İmamoğlu İletişim Ofisi
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    İmamoğlu,  “PKK’ya FETÖ’ye ve özellikle yabancı basının Türkiye ve İstanbul seçimleri üzerinden tartıştığı meselelere ilişkin bir mesajınız olur mu ?” soruma karşılık:

    “Ne olabilir ki, gelin Türkiye’yi hep beraber yönetelim. Sayın Cumhurbaşkanı, sayın 24 Haziran’da yetki alan AKP’li yetkililer…” diye yanıt verirken “Gelin Türkiye’yi hep beraber yönetelim” çağrısını esasında “Cumhurbaşkanı ve AK Parti yöneticilerine” yapıyordu.

    İmamoğlu’nun cümleye girişi, yayın sırasında beni de şaşırttı. “Acaba yanlış mı anladı?” diye müdahale edip; “FETÖ-PKK” diye araya girmek üzereydim ki, tamamladığında; soruyu doğru anladığı, cevaben de; “tüm terör örgütlerine karşı Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte omuz omuza mücadele edelim” dediği ortaya çıktı.

    Herkesin bildiği eski bir fıkradır:

    Bektaşi'ye "Neden namaz kılmıyorsun?" diye sormuşlar, "Allah Kur'an'da namaza yaklaşmayın buyuruyor" demiş. Dün gece biz, tam da böyle bir fıkra yaşadık.

    Yayın esnasında ve sonrasında telefonuma gelen yüzlerce mesaj ve gönderi, bazı troll hesapların bu konuşmayı yarısında keserek, İmamoğlu sanki FETÖ ve PKK’ya “Gelin Türkiye’yi birlikte yönetelim” demiş gibi paylaşmaya başladı.

    Sosyal medya kesmedi, haber siteleri ve bazı “gazeteci” dostlarımız da işin aslını hiç araştırmadan gelen video üzerinden haberler, paylaşımlar yaptı.

    Bir defa bu durum, öncelikle o yayını yöneten moderatör arkadaşımıza ve bizlere hakarettir.

    Orada oturan hiç kimse, “Türkiye’ye karşı ihanet içerisinde olanları, ülkemizde terör eylemi yapanları destekleyecek” bir açıklama karşısında sessiz kalmaz. 

    İmamoğlu’nu farklı şekilde eleştirmek, çelişkilerini tespit etmek, gerçek veri ve sebeplerle ifadelerine şerh düşmek mümkünken, böylesine yanlış bir yöntemle bunları paylaşmanın, AK Parti’ye negatif yansımaları oluyor.

    Bu hareketler belki bir – iki gün puan kazandırmış gibi görünebilir. Ama hakikat ortaya çıktığında, bunu yapanlar da sessiz kalanlar da vicdanlarda mahkum olur.

    Zira İmamoğlu ve ekibi, konuşmanın tamamını paylaştığında ve gerçekte ne olduğu gün yüzüne çıktığında, yaklaşık 12 saatlik bu çirkin çabanın aslında karşılığı olmayan-toplumsal olarak da karşılık bulmaması gereken bir durum olduğu anlaşılıyor.

    AK Parti'nin, seçim kampanyası sürecinde hakikatsiz ithamlarla ve troll hesaplarla süreci yöneten kişilerle ilişkisini kesmesi ve parti imajını korumak adına, lehine zannedilen asılsız haberlerin aleyhine dönmesine müsaade etmemesi gerekiyor.

    Aksi halde, yanıltılmaya ve bir tarafa çekiştirilmeye çalışılan toplum er ya da geç hakikatle yüzleştiğinde, ilk olarak kendisini çekiştiren tarafın güvenilirliğinden şüpheye düşecek ve hatta bu kez inandığı diğer doğruların da yalan olabilme ihtimali üzerine düşünecektir. 

    © Fotoğraf : Twitter
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    'GAZETECİ, İŞİNİZE GELENİ SORDUĞUNDA İYİ, GÜZEL'

    Ersoy ayrıca, sosyal medyada İmamoğlu'na yönelttikleri soruların da eleştirildiğini belirterek "Sürekli basın özgürlüğünden bahsedip, sonra bir gazeteci soru sorduğunda “Viyana kuşatmasını da sorsaydınız” diye istihza etmek, “neden bu konulara girdiniz” baskısı yapmak, “yandaş” diye yaftalamak ikiyüzlü bir tutum. Gazeteci sizin işinize geleni sorduğunda iyi güzel, diğer türlü “sorunlu” oluyor. Sosyal medyadaki ahlâksızlıklara dikkat çekenler, önce sosyal medya ahlâksızlığından uzak durmalı... Kendimize yapılmasını istemediğimizi başkalarına yapa yapa duygudaşlık yoksunu bir memleket olacağız vesselam" ifadelerini kullandı. 

    Etiketler:
    Habertürk TV, FETÖ, PKK, Mehmet Akif Ersoy, Ekrem İmamoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
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