Soylu: Ekrem Bey sinirli son zamanlarda, demin de bir çocuğu tokatladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun "son zamanlarda sinirli olduğunu" söyledi. Soylu, "Ekrem Bey bana takmış. Sinirli zaten son zamanlarda. Demin de bir çocuğu tokatladı biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’un Kağıthane ilçesinde Çatalzeytin Spor Kulübü’nü ziyaret etti. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun büyükşehir belediyesindeki verilerin kopyalanması talimatını eleştiren Soylu, bu durumun hukuken, ahlaken ve yöneticilik açısından da yanlış olduğunu ifade etti.

© AA / Ekrem İmamoğlu İletişim Ofisi İmamoğlu'nun esnaf ziyareti 'Vatandaşı tokatlıyor' diye servis edildi

Soylu, "Senin derdin demek İstanbul'u idare etmek, yönetmek değil. Senin derdin başka. 17-25 Aralık'takiler ne yapmışsa senin derdin aynısı orada devam ettirebilmek. Derdin bu, başka hiçbir derdin yok" ifadelerini kullandı.

'EKREM BEY DEMİN DE BİR ÇOCUĞU TOKATLADI'

Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda Ekrem Bey bana takmış. Sinirli zaten son zamanlarda. Demin de bir çocuğu tokatladı biliyorsunuz. Çocuk anlatmak istiyor ona, 'ukalalık yapma' diyor. Şunu ifade edeyim; ona bir şarj doldurdular, şarjı bitti. Şimdi 31 Mart'a kadar dolu, bir de öz güven patlamasına girdi. Güç zehirlenmesi diyoruz biz ona. Güç zehirlenmesine girdi, kimseyi takmıyor. Diyor ki, 'Süleyman Soylu, senin İstanbul'da ne işin var' diyor. 'Otursana Ankara'da, İçişleri Bakanlığında görevini yapsana' diyor. Olan benim çocuklara oldu, İstanbul'a gelemeyecekler. İzni ondan alacağız bundan sonra. Peki sen bunu söylerken ben şunu sana sormam mı? Ben 2.5 yıldır İçişleri Bakanıyım, Gabar'a giderken, Cudi'ye giderken, Kabar'a giderken, Bestler Derelerine giderken, Çukurca'ya giderken, Şemdinli'ye giderken, Tendürek Dağı'na çıkarken, Ağrı Dağı'na çıkarken o zaman bana sorsaydın niçin oralara gidiyorsun diye."

© Fotoğraf : Twitter İmamoğlu'nun montajlanan konuşmasında soruyu soran gazeteciden açıklama

Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin önemine değinirken, "Günde 3-4 saat uykuyla ayakta kalsam da hem işimi yaparak, hem de İstanbul'un geleceğiyle ilgili ve İstanbul'un yarınlarıyla ilgili bildiğimi anlatmak benim görevim" değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım'ın ülke genelindeki hizmetlerinin herkes tarafından bilindiğine işaret eden Soylu, "Binali ağabey 17 yıldır sıtkı sadakatle bir kere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlığını yapıyor. Satmamış, üzerine ne kadar gelinirse gelinsin yolundan sapmamış ve bu millete de hizmetkar olma konusunda imtihanını başarıyla vermiş. Türkiye'nin her tarafında birçok da eseri var" diye konuştu.

Yıldırım'ın İstanbul'un tüm sokaklarını aydınlatacağının sözünü verdiğini aktaran Soylu, "Bir şey söyleyeyim, Binali ağabey yaparım dediğini yapar. Bu kadar basit" dedi.

Vatandaşlara 31 Mart'ta verdikleri destekten ötürü teşekkür eden ve 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için de Binali Yıldırım'a destek isteyen Soylu, kendisinin de Binali Yıldırım'a oy vereceğini açıkladı.

© Fotoğraf : Twitter İmamoğlu'nun montajlanan konuşmasında soruyu soran gazeteciden açıklama

Bakan Soylu, oyuncu Elçin Sangu’nun ‘seçmen kaydım silinmiş’ açıklamasına da yanıt verdi. Soylu, Beyoğlu Öğretmenevi’nde yaptığı açıklamada adını vermeden Sangu’yu kastederek, "Günde 2-3 tane yalanın bakanlığım tarafından vatandaşımıza doğru bilgilendirmeyle ulaşmasından hakikaten yoruldum. Bir sanatçı hanım ‘benim kaydımı silmişler’ diyor. Sosyal medyada ‘acaba bu kayıtlar silinebilir mi’ diye soruyorlar. Nüfus Genel Müdürlüğü'nden baktırdım 29 Mart’ta kendi e-devlet şifresinden müracaatını yaptırmış ve bunu başka bir noktaya taşıdı" dedi.

Oyuncu Elçin Sangu, 13 Mart’ta Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Herkes adreslerini kontrol etsin, mesela şu an geçen seçimde aynı adreste olmama rağmen bugün yaptığım kontrol sonucu adresimde yokum” ifadelerini kullanmıştı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden kendisine gelen yanıtın ardından Sangu bu paylaşımını silmiş ve şöyle demişti:

"1 yıl önce taşınmış olduğum evin iskan alımı geç olduğu için adres değişikliği muhasebecim tarafından 29 Mart’ta yapılmış. Seçmen listeleri daha önce askıya alınmış. Bu yüzden bir hata olmuş. Bu hassasiyetinizi seçim kararlarında da gösterseydiniz her şey çok güzel olurdu."