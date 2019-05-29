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06:57 29 Mayıs 2019
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    Deniz Zeyrek

    Zeyrek: AK Partililer, 'Atamalar, Babacan ve Davutoğlu'nun çıkışları ile başlayan dalgalanmaya karşı etkili olur' diyor

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu'nun Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, eski TBMM Başkanvekili Sadık Yakut'un Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın da Halkbank Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasını değerlendirdi.

    Deniz Zeyrek, Sözcü'de "O atamalar yeni partiyi durdurur mu?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Eski İçişleri Bakanlarından Abdulkadir Aksu, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı; TBMM'nin eski başkanvekillerinden Sadık Yakut  Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi; Bir süre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra Büyükçekmece'den belediye başkanı adayı olan ve seçimleri kaybeden Mevlüt Uysal ise Halkbank Yönetim Kurulu üyesi oldu" hatırlatmasında bulundu.

    Halkbank
    © AFP 2019 / OZAN KOSE
    Halkbank yönetim kurulunda değişiklik
    Zeyrek şöyle devam etti:

    "Görünürde ‘ne var bunda’ denilebilecek üç sıradan atama. Ancak, daha önce benzer durumlarda ortaya çıkan tartışmalarla birlikte değerlendirildiğinde insana ‘bu ne perhiz…’ diye başlayan cümleler kurdurtabilir.

    Eski içişleri bakanlarından Abdulkadir Aksu'yu gazeteciliğe başladığımdan beri takip ederim. Türkiye'de ‘devlet’ denildiğinde Cemil Çiçek, Necati Çetinkaya gibi isimlerle birlikte ilk aklıma gelen isimlerdendir. Diyarbakır'dan çıkıp, Mektebi Mülkiye'de okuyup, mülki idarede önemli görevlerde bulunup, sonra da üç ayrı partide (ANAP, Refah Partisi ve AK Parti) görev almış bir siyasetçi olmuştur (18, 20, 21, 22, 23 dönemlerde milletvekili, 46, 47, 58 ve 59. Cumhuriyet Hükümetlerinde içişleri bakanı, 53. Hükümette devlet bakanı).

    Biyografisine bakılırsa Aksu, 75 yıllık hayatında mülki idarecilik ve siyaset konusunda çok görev almasına karşın, bankacılıkla pek ilgilenmemiş. ★★★ Kayserili siyasetçi Sadık Yakut ise hukukçu. Yargı camiasında değişik görevlerde bulunmuş. AK Parti'nin kuruluşunda yer almış ve 21, 22 ve 23. dönemlerde Kayseri Milletvekilliği yapmış. 22 ve 23. dönemlerde TBMM Başkanvekili olarak görev almış. Yakut'un da kariyerinde bankacılık yok.

    Bülent Arınç
    © AA / Murat Kaynak
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    Antalyalı siyasetçi Mevlüt Uysal da Yakut gibi hukuk fakültesi mezunu. Uzun yıllar avukatlık yapmış. 2001'den itibaren ‘kurucu’ olarak AK Parti ile siyasete girmiş ve Küçükçekmece İlçe Teşkilat Başkanlığı, Başakşehir Belediye Başkanlığı (2 dönem) ve (Kadir Topbaş görevden el çektirilince) geçici olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış. 31 Mart seçimlerinde Büyükçekmece Belediye Başkanlığı'na aday olan, ancak seçimi kaybeden Uysal'ın da bankacılık kariyeri yok. 

    Üç siyasetçinin de kariyerinde ‘bankacılık’ olmadığına göre, atamaların liyakate değil, siyasete göre yapıldığını söyleyebiliriz. Peki İş Bankası'ndaki CHP hisseleri ve CHP'nin yönetim kuruluna gönderdiği isimler tartışılırken, ‘(CHP) İş Bankası hisselerinin yüzde 28'inin sahibi durumunda. Oradan para alamıyor ama yönetim kurulunda dört üyesi var. Bu dört üye ne iş yapar? Buna bir bakılması lazım’ diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kendi açıklamasıyla çelişen bu siyasi atamaları niye yaptı?

    Bu soruyu tanıdığım AK Partililere sorunca aldığım yanıtları şöyle özetleyebilirim: ‘Bu hamleler Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun çıkışları ile parti tabanında başlayan dalgalanmaya karşı etkili olur. Bülent Arınç'a da Cumhurbaşkanlığı sisteminde görev verildiğini anımsatmakta yarar var.’

    Bu atamalar Davutoğlu ve Babacan'ın siyasi çıkışının altını boşaltır mı bilmiyorum ama CHP İş Bankası'na yönetim kurulu üyeleri atadığında kıyameti koparan AK Partilileri ‘izahat’ konusunda çok zor durumda bırakacak."

    Etiketler:
    Abdülkadir Aksu, Mevlüt Uysal, Bülent Arınç, Recep Tayyip Erdoğan, etkinlik, AK Parti, Dalga, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Deniz Zeyrek
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