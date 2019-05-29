Uğuroğlu: Davutoğlu'nun mesajından 'Bir gün konuşursam neler söylerim neler' imasını anladım

Orhan Uğuroğlu, Yeniçağ'da " Davutoğlu ya konuşursa ?" başlığıyla yayımlanan yazısında yeni bir parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Diyarbakır'daki açıklamalarını değerlendirdi.

Davutoğlu'nun "Son 3 yıldır, ülkemin ve hükümetimizin herhangi bir şekilde etkilenmemesi için dış politika konusunda bana yöneltilen telkinlere cevap vermemeye özen gösterdim. 17 yıl içinde dış politikada elde edilen bütün kazanımları kendi hanelerine yazıp, Suriye'de karşı karşıya kaldığımız zorlukları bize havale etmeye çalışanlar siyasi olarak çok ciddi ahlaki zaaf içerisindeler" ifadesini köşesine taşıyan Uğuroğlu, şöyle devam etti:

"Davutoğlu'nun bu mesajından, 'Bir gün konuşursam, neler söylerim neler' imasını anladım. Davutoğlu konuşursa, Recep Tayyip Erdoğan zor duruma değil çok zor duruma düşebilir."