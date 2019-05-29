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08:25 29 Mayıs 2019
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    GENAR - İhsan Aktaş

    Genar Başkanı Aktaş: İmamoğlu lehine oluşan hava dağılmaya başladı

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (164)
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    Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin olarak bazı anket şirketlerinin yöneticileriyle konuştu. Buna göre GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, seçimin iptali sonrası CHP'li Ekrem İmamoğlu lehine oluşan havanın dağılmaya başladığını söyledi.

    Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te "İstanbul seçimlerine anket firmaları nasıl bakıyor?" başlığıyla yayımlanan yazısında "İstanbul’da seçmen tercihleri değişiyor mu? 31 Mart’ta Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki 13 bin oy farkı duruyor mu? 23 Haziran seçimleri yine kıl payı mı sonuçlanacak? Yoksa yeni bir siyasi tabloyla mı karşı karşıyayız?" ifadesini kullandı.

    Selvi şöyle devam etti:

    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık
    © AA / İbrahim Erikan
    A&G Araştırma Başkanı Gür: YSK kararı sonrası 3 anket yaptık, İmamoğlu'nun işi daha kolay
    Bu soruların cevabını almak için kamuoyu araştırma şirketi yöneticileriyle konuştum. GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir, Pollmark’tan Ertan Aydın ve Konsensus Araştırma Genel Müdürü Murat Sarı ile konuştum. GENAR sahada çeşitli araştırmalar yürütüyor. Optimar, İstanbul seçmeni üzerine bir araştırmayı tamamlamış. Ama Pollmark da, ANAR da, Konsensus da, GENAR da seçimlere yönelik nihai araştırmaya bayramdan sonra başlayacak.

    Bayramdan sonra az bir süre kalacak. Peki kamuoyu araştırması için doğru bir takvim mi? Pollmark’tan Ertan Aydın, ramazanın etkisiyle seçmenlerin tavrının bayramdan sonra daha netleşeceği görüşünde.

    Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında oy kaymalarını yansıtması ve seçimlere ilişkin bir fikir vermesi açısından bu değerlendirmeleri paylaşacağım.

    İHSAN AKTAŞ DİP DALGADAN SÖZ ETTİ

    AK Parti ile çalışan GENAR sürekli olarak sahada. Genç seçmenlerin tercihleriyle ilgili kapsamlı bir araştırmayı yeni tamamlamışlar. Kürtler ve yaşlılar üzerine bir araştırma planlıyorlar. İhsan Aktaş, seçim sonuçlarına ilişkin araştırmayı bayramdan sonra yapacaklarını söylüyor.

    Aktaş, seçimlerin iptaliyle ilk başlarda Ekrem İmamoğlu lehine bir havanın oluştuğunu söylüyor. ’Ama o hava dağılmaya başladı. AK Parti ailesi harekete geçti. AK Parti’nin dip dalgası başladı’ görüşünde. İhsan Aktaş, AK Parti’nin Kürt sorununda değişen diline dikkat çekiyor. ’Seçimlerin sonucunu sandığa gitmeyen 300 bin Kürt seçmen ile kırgın AK Partililer belirleyecek’ diyor. Aktaş’a göre İstanbul konuşuldukça AK Parti’ye yarayacak. O nedenle mağduriyetin bir an önce gündemden düşürülmesi gerekiyor.

    Seçim - sandık
    © AP Photo /
    MAK, 11 bin kişilik seçim anketi sonuçlarını açıkladı
    HİLMİ DAŞDEMİR MAĞDURİYETE DİKKAT ÇEKTİ

    Optimar Araştırma seçimlerin iptal edildiği 6 Mayıs’tan birkaç gün sonra hemen sahaya çıkmış. Hilmi Daşdemir, İstanbul seçimlerindeki iniş çıkışı ise şöyle anlatıyor: ’YSK’nın iptal kararı üzerine İmamoğlu lehine bir mağduriyet algısı vardı. Bu onu öne çıkardı. Binali Yıldırım’ın ‘Çaldılar’ demesiyle birlikte İmamoğlu gerilemeye, AK Parti oyları toparlanmaya başladı. YSK’nın gerekçeli kararından sonra ise farkın azaldığını tespit ettik. Bu seçimlerin kaderini 24 Haziran’da oy vermiş ama 31 Mart’ta sandığa gitmemiş olan yüzde 4’lük seçmen kitlesi belirleyecek.’

    İBRAHİM USLU 100 BİN OYA DİKKAT ÇEKTİ

    ANAR Genel Müdürü İbrahim Usluise araştırmaya başlamadan önce kafasında nerelere bakılması gerektiğini netleştirmiş durumda.

    1- 31 Mart seçimlerinde sandığa gitmeyen AK Parti seçmeni ne yapacak, AK Parti kırgın seçmenin ne kadarını sandığa taşıyacak?

    2- Adaylarını çeken DSP, DP ve BTP ile aday olmayan bağımsızların oyları 100 binlik yeni bir oy havuzu oluşturuyor. Bunların ne kadarı Ekrem İmamoğlu’na oy verecek?

    3- Saadet Partisi seçmeni blok halinde partisinin adayına mı oy verecek, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerindeki değişimde de gördüğümüz gibi AK Parti’yi mi tercih edecek?

    4- Mevsimsel etki nedeniyle memleketine giden seçmen, oy vermek için İstanbul’a dönecek mi?

    5- YSK’nın iptal kararı ne denli belirleyici olacak?

    İbrahim Uslu, oy tahmininden ziyade seçmen eğilimlerinin iyi izlenmesi gerektiği görüşünde.

    Ekrem İmamoğlu
    © DHA /
    CHP'ye gelen farklı anketlere göre İmamoğlu önde
    MURAT SARI SANDIĞA GİTMEYEN SEÇMENE ODAKLANDI

    Konsensus Araştırma Genel Müdürü Murat Sarı’ya göre iki aday arasındaki kıl payı durum devam ediyor. Mağduriyet algısının Ekrem İmamoğlu’na, hizmet propagandasının ise Binali Yıldırım’a yarayacağı görüşünde. Konsensus’un YSK’nın iptal kararından önce yaptığı araştırmada, 31 Mart seçimlerinde sandığa gitmeyen 1 milyon 700 bin seçmenin varlığı önplana çıkmıştı. Partiler, seçim stratejilerini buna göre şekillendirmişlerdi. Murat Sarı, ’Bu 1 milyon 700 bin seçmenin yüzde 20’sini AK Parti’ye oy veren seçmen oluşturuyordu. Tabii içinde CHP seçmeni de var. Bunların 1 milyon 300 ya da 400’ü yine oy vermeye gitmeyecek. Bu seçimin sonuçları 24 Haziran’da oy kullanıp 31 Mart’ta sandığa gitmeyenler tarafından belirlenecek’ diyor. 

    Seçimler için geri sayım başladı. Seçmenin kıymete bindiği, her bir oyun altın kıymetinde değerli olduğu bir seçime gidiyoruz. Bundan sonraki süreci artık adayların performansı kadar hataları da belirleyecek."

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (164)
    Etiketler:
    Anket, ANAR, Optimar, GENAR, Aday, belediye, yerel seçim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Abdulkadir Selvi, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu
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