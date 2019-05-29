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08:51 29 Mayıs 2019
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    Gülse Birsel

    Birsel: Muhalefet liderine yumruk atan adam elini kolunu sallayarak çıkıp gitti, 'Evi yakın' diyenler araştırılmadı bile

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Hürriyet yazarı Gülse Birsel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na düzenlenen saldırıyı hatırlattı ve "Muhalefet liderine yumruk atan adam elini kolunu sallayarak çıkıp gitti. ‘Evi yakın, linç edin’ diyenler kim, araştırılmadı bile" dedi.

    Gülse Birsel, Hürriyet'te "Güvende hissediyor muyuz?" başlığıyla yayımlanan yazısına "Hayvanlar işkence görüyor, öldürülüyor... Kadınlar dövülüyor, tacize uğruyor, cinayete kurban gidiyor... Çocuk tacizleri, tecavüzler, çocuk cinayetleri artık ülkenin problemlerinden biri" ifadesiyle başladı.

    Birsel şöyle devam etti:

    © Flickr /
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    "Güvende hissediyor musunuz?

    Milyonlarca mültecimiz var. Para, yiyecek, eğitim yardımları falan tamam da çoğu kayıtsız, çoğu işsiz, çoğu genç veya çocuk. Onların uğradığı korkunç muameleler, zenginlerinin dışında çoğunluğunun yaşadığı feci hayat ayrı bir konu. Bu ortamda savaş travmasıyla yabancı ülkeye gelmiş, kimliksiz, eğitimsiz, doğru entegrasyon politikası olmadan büyüyen yüz binlerce çocuk ve gencin nasıl bir potansiyel olduğu, gelecekte bizim hayatlarımızda nasıl yer alacakları apayrı bir konu.Suriye asıllı doktorlar, mühendisler olarak mı? Organize suç örgütü elemanı olarak mı? Bu gidişata bakınca ilk ihtimal çok az misafirimiz için geçerli gibi görünüyor maalesef. 

    Güvende hissediyor musunuz?

    Muhalefet liderine yumruk atan adam elini kolunu sallayarak çıkıp gitti. ‘Evi yakın, linç edin’ diyenler kim, araştırılmadı bile. 10 oyuncu arkadaş köşe başında durup ‘Tiyatro hak ettiği yere gelsin’ filan gibi bir pankart açsak bile polis gelip ‘Ne yapıyorsunuz, gelin bakalım bir anlatın’ der. ‘Evi yakın’ diye bağırıp inşaat demirleriyle saldıranlara, devlet aracına taş atanlara soru bile sorulmadı.

    Güvende hissediyor musunuz?

    Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara saldırı
    © AA / Metin Aktas
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    Millet hiç olmadığı kadar şiddete meyilli. Trafikte, sokakta, marketteki sırada bile insanlar birbirine bağırmaya, tartıştığını itip kakmaya hazır. ‘Affedersiniz, lütfen, kusura bakmayın, pardon’ filan işi bitti. Daha da kötüsü, ‘Sırada öne geçtin’ gibi komedi malzemesi olacak kadar hafif bir tartışma bile dördüncü cümleden sonra siyasi göndermelerle yükselerek devam ediyor! Vatandaş birbirini ‘Siz ve sizin gibiler, zaten...’le başlayan önyargılı cümlelerle itham ediyor. Suç işlemeyen her vatandaş benim için değerlidir, sokakta ahbaptır, arkadaştır. Ama siyasetin ısrarlı ‘ötekiler’ dili maalesef sokağa iniyor.

    Güvende hissediyor musunuz?

    Umut Vakfı’nın raporuna göre 2015-2018 arası Türkiye’de silahlı şiddet yüzde 69 arttı. İnternetten kaçak silah alımı maalesef çok kolay. Ruhsatsız silah taşımanın cezası sadece 6 bin TL. Ruhsatlı silah alacaksanız, tüfek almak çocuk oyuncağı. Güvenlik görevlileri dışındaki kişilere 2018 Kasım ayı itibarıyla 273 bin 447 adet silah ruhsatı düzenlendi! Yani artık 273 bin kişi daha silahlı ve bunların sadece yüzde biri bile asabi, futbol, siyaset gibi bir konuda fanatik ya da öfke kontrolü zayıf insanlarsa, polis vs olmayan 2700 silahlı ve belki tehlikeli kişi aramızda!

    Güvende hissediyor musunuz?

    Devletin polisine, askerine güveniyoruz güvenmesine. Bu yazının başından beri saydığım bütün konularda güvenlik görevlilerimiz ellerinden geleni yapıyorlar.

    Ama hukuk mu, adalet mi, sosyoloji mi, psikoloji mi, siyasetin tercihleri mi, bir sebepten hem kendime hem size şu soruyu sorasım geliyor:

    Güvende hissediyor muyuz?"

     

    Etiketler:
    CHP, Oyuncu, güven, yumruk, Hukuk, Polis, devlet, Kemal Kılıçdaroğlu, Gülse Birsel
    Topluluk kurallarıTartışma
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