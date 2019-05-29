Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile görüştü. Görüşmede güvenlik ve işbirliği konuları ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrich Shanahan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından görüşmeye dair Twitter'da bir paylaşımda bulunuldu ve "Güvenlik ve işbirliği konuları ele alındı" dendi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, güvenlik ve işbirliği konuları ele alındı.https://t.co/9C0dXNMqe3#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/7LJKtoV7Uw — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 29, 2019

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