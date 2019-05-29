Altun'dan İstanbul'un fethinin 566. yıldönümü paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Haykırıyoruz, İstanbul'un bir İslam şehri olmasına tahammül edemeyenlere, 'zulüm 1453'te başladı' diyen müstemleke zihniyetlilere inat diyoruz ki, İstanbul'un fethinin 566. yılı mübarek olsun" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümüne ilişkin olarak bir paylaşımda bulundu.

Altun şunları kaydetti:

"Haykırıyoruz! İstanbul'un bir İslam şehri olmasına tahammül edemeyenlere, bu aziz topraklara göz dikenlere, 'zulüm 1453'te başladı' diyen müstemleke zihniyetlilere inat diyoruz ki İstanbul'un fethinin 566. yılı mübarek olsun! Fatih Sultan Mehmed'e ve şanlı ordusuna selam olsun."

Haykırıyoruz!

İstanbul’un bir İslam şehri olmasına tahammül edemeyenlere, bu aziz topraklara göz dikenlere, “zulüm 1453’te başladı” diyen müstemleke zihniyetlilere inat diyoruz ki İstanbul’un Fethinin 566. yılı mübarek olsun!

Fatih Sultan Mehmed’e ve şanlı ordusuna selam olsun ❤️ — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 29, 2019

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