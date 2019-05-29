Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesine düzenlenen harekatla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Pençe Harekatında 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu" dendi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi Twitter hesabında Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesine düzenlenen askeri harekatla ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019'da başlatılan Pençe Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir" denen açıklama şöyle devam etti:

"Bu kapsamda dün ve gece süresince kara ateş destek vasıtalarımız, taarruz helikopterlerimiz ve hava kuvvetlerimizin harekatları ile destekli olarak devam eden operasyonlarda 6 PKK'lı bölücü terörist daha etkisiz hale getirilmiş; böylece harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 olmuştur. Komando birliklerimiz, PKK terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetlerine devam etmektedir."

Pençe Harekâtına katılan komando birliklerimiz, PKK terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetlerini sürdürüyor.https://t.co/ahH0n5zlzW#MSB #TSK pic.twitter.com/S9DRuHgHIu — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 29, 2019

Kara ateş destek vasıtalarımız, taarruz helikopterlerimiz ve hava kuvvetlerimizin harekâtları ile desteklenen Pençe Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.https://t.co/ahH0n5zlzW#MSB #TSK pic.twitter.com/Me6AXvZCaF — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 29, 2019

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