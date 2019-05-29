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    Athena Gökhan'dan AK Partili Kuzu'ya İmamoğlu yanıtı: Bu kabus yalan dalgası elbet bir gün bitecek

    © Fotoğraf : YouTube
    Türkiye
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    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (166)
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    Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili "FETÖ ve PKK'ya açıkça mesaj gönderdi" açıklamalarına tepki gösterdi: "Bu kabus yalan dalgası elbet bir gün bitecek."

    AK Partili Burhan Kuzu, CHP'li İmamoğlu'nun bazı medya kuruluşları tarafından "PKK ve FETÖ'ye çağrı" olarak yansıtılan ifadeleriyle ilgili, "İmamoğlu sonunda ağzındaki baklayı çıkardı. Canlı yayında 'Gelin Türkiye'yi beraber yönetelim' diyerek FETÖ ve PKK'ya açıkça mesaj gönderdi. İstanbul seçimleri öncesi CHP-PKK-FETÖ ittifakı aleni bir şekilde ortaya çıkmış oldu. İstanbul halkı böylesi bir işbirliğine geçit vermez" dedi.

    ​Kuzu'ya yanıt Athena müzik grubunun solisti Gökhan Özoğuz'dan geldi. Kuzu'nun tweet'ini alıntılayan Özoğuz, "Ben bir T.C. vatandaşı olarak bu şekilde asılsız, iftira ve yalan dolu suçlamayı hiç tereddüt etmeden yazdığınız için sizi ve sizin gibi söylemlerde bulunanları kınıyorum" ifadelerini kullandı.

    © REUTERS / Murad Sezer
    İmamoğlu: Montajlanan konuşmamın tamamını yayınlıyorum, iftiracıları Allah'a havale ediyorum
    Halkın her zaman doğru olanı bilerek bağrına bastığını söyleyen Özoğuz, "Bu kabus yalan dalgası elbet bir gün bitecek" diye yazdı.

    YSK'nın seçim yenileme kararıyla mazbatası elinden alınan İmamoğlu'nun önceki gün Habertürk'te söylediği sözleri, hükümete yakınlığıyla bilinen bazı medya kuruluşları tarafından "Skandal PKK ve FETÖ" sözleri şeklinde servis edilmişti. 

    İmamoğlu'nun Habertürk'te söylediği sözlerin çarpıtılmasıyla ilgili programda soruyu soran gazeteci Mehmet Akif Ersoy akşam saatlerinde bir yazı kaleme alarak yaşananların AK Partililerin paylaştığı gibi olmadığını açıklamıştı.

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (166)

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    Etiketler:
    Mehmet Akif Ersoy, Habertürk TV, 23 Haziran İBB seçimleri, İBB, Ekrem İmamoğlu, PKK, FETÖ, AK Parti, Burhan Kuzu, Gökhan Özoğuz, Athena
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