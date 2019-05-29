Hakim ile avukat arasında etek boyu tartışması

Dinleyici sıralarında bulunan bir avukat ise "Bence de özgürlük alanı ile ilgilidir müdahale edilmemesi gerekir" dedi.
Dinleyici sıralarında bulunan bir diğer avukat da "Avukatlık hukukuna ve örfüne uygundur" ifadesini kullandı.
Daha sonra hakim, avukatların kısa değerlendirilmesinin aynı olmayacağı iddiasıyla baro başkanlığına bildirmek üzere etek boyunun fotoğrafının çekilmesini istedi.
Avukat ise "Ben etek boyumun çekilmesini istemiyorum" dedi. Daha sonra duruşmaya devam edildi.
Yargının en büyük sorunu etek boyu olmuş.— Erdost Balcı (@erdostbalci) May 29, 2019
Şeriat is coming pic.twitter.com/8VWPNndG2x
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