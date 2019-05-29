İstanbul Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir işe iade davası duruşmada hakim ile avukat arasında 'etek boyu' tartışması yaşandı.

Avukat Erdost Balcı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı tutanakta yer alan bilgilere göre hakim, duruşma esnasında diğer avukatlara davacı vekilinin eteğinin diz üstünden yaklaşık 15 santim yukarıda olduğunu ve bu hali ile avukatlık mevzuatına aykırı olup olmadığını sordu.

Dinleyici sıralarında bulunan bir avukat ise "Bence de özgürlük alanı ile ilgilidir müdahale edilmemesi gerekir" dedi.

Dinleyici sıralarında bulunan bir diğer avukat da "Avukatlık hukukuna ve örfüne uygundur" ifadesini kullandı.

Daha sonra hakim, avukatların kısa değerlendirilmesinin aynı olmayacağı iddiasıyla baro başkanlığına bildirmek üzere etek boyunun fotoğrafının çekilmesini istedi.

Avukat ise "Ben etek boyumun çekilmesini istemiyorum" dedi. Daha sonra duruşmaya devam edildi.

Yargının en büyük sorunu etek boyu olmuş.

Şeriat is coming pic.twitter.com/8VWPNndG2x — Erdost Balcı (@erdostbalci) May 29, 2019

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