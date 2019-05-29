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13:01 29 Mayıs 2019
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    Anayasa Mahkemesi

    AYM, Özhaseki ile Zeybekci'nin Kılıçdaroğlu hakkındaki başvurusunu 'kabul edilemez' buldu

    © AA /
    Türkiye
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    Anayasa Mahkemesi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 'kişilik haklarına saldırıda bulunduğu' gerekçesiyle açtıkları davaların reddedilmesi üzerine yaptıkları başvuruyu 'kabul edilemez' buldu.

    Resmi Gazete'de yayımlanan AYM kararına göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mehmet Özhaseki'nin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu 2011'de İzmir'de düzenlediği bir mitingde, Kayseri'de yolsuzluk ve rüşvet iddialarında bulundu.

    Mehmet Özhaseki
    İHA
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    Özhaseki'nin, söz konusu konuşmayla ilgili Kayseri 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açtığı davada, mahkeme 'sarf edilen sözlerin eleştiri sınırlarını aştığı, kişisel haklara saldırı niteliğinde olduğu'na hükmetti.

    Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının başvurusu üzerine Yargıtay 4. Hukuk Dairesi mahkemenin kararını bozarak, 'konuşmanın eleştiri sınırları içerisinde olduğunu, kişilik hakkı ihlalinin kabul edilemeyeceği' hükmüne bağladı.

    Yargıtay'ın bozma kararının ardından, yerel mahkemenin davanın reddine karar vermesi üzerine Özhaseki, konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.

    AYM: ELEŞTİRİYİ DİLE GETİREN KİŞİNİN SİYASETÇİ OLDUĞU UNUTULMAMALI

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki
    © AA / Mustafa Önal
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    Dosyayı inceleyen Yüksek Mahkeme, şeref ve itibar hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle başvurunun kabul edilemez olduğuna hükmetti.

    Kararın gerekçesinde, "Başvuruya konu olayda eleştiriyi dile getiren kişinin bir siyasetçi ve özellikle ana muhalefet partisi lideri olduğu unutulmamalıdır. Demokratik bir sistemde siyasetçilerin birbirlerini eleştirmeleri halka hizmet etme yarışının bir parçasıdır. Dolayısıyla bir siyasetçinin, herhangi bir belediyede yaşanan olaylar hakkında görüşlerini açıklamasının demokratik bir siyasetin doğal bir sonucu olduğu kabul edilmelidir" ifadeleri kullanıldı.

    'ŞEREF VE İTİBAR HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE İLİŞKİN İDDİA DAYANAKTAN YOKSUN'

    Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de 2012'de partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kişilik hakkını ihlal ettiği' gerekçesiyle Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesine açtığı dava reddedildi.

    Nihat Zeybekci
    © AA / Sebahatdin Zeyrek
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    Kararın, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nce onanması üzerine Zeybekci, konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. 

    Yüksek Mahkeme, şeref ve itibar hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle Zeybekci'nin başvurusunu kabul edilemez buldu.

    Kararda 'ifade özgürlüğü'ne vurgu yapılarak, şu görüşe yer verildi:

    "İfade özgürlüğü, özellikle seçmenlerini temsil eden, onların taleplerini, endişelerini ve düşüncelerini politik alana aktaran, çıkarlarını savunan seçilmiş kimseler için büyük önem arz eder. Bu nedenle politikacıların, halkın siyasi görüşlerine katkıda bulunma ve kitleleri aydınlatma görevleri de göz önüne alınarak mahkemelerce bu kimselerin açıklamalarına ancak istisnai olarak müdahale edilmesi uygun olacaktır."

    Etiketler:
    Kayseri, Yargıtay, Mehmet Özhaseki, Nihat Zeybekci, CHP, AK Parti, Anayasa Mahkemesi
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