Bayram için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 15 bin oldu

Zaman zaman izdiham da yaşanırken, görevlilerce Arapça uyarı yapılıyor.
Öte yandan geçişlerin başladığı 12 günlük süre içinde işlemlerini yaptırarak, ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı, 15 bine ulaştı.
Ramazan Bayramı ziyareti için ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçmeye devam ediyor. Geçişler, 12 gündür sürerken, şu ana kadar Suriye'ye gidenlerin sayısı, 15 bine ulaştı.
Zaman zaman izdiham da yaşanırken, görevlilerce Arapça uyarı yapılıyor.
Öte yandan geçişlerin başladığı 12 günlük süre içinde işlemlerini yaptırarak, ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı, 15 bine ulaştı.
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