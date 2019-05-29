Bayram için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 15 bin oldu

Ramazan Bayramı ziyareti için ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçmeye devam ediyor. Geçişler, 12 gündür sürerken, şu ana kadar Suriye'ye gidenlerin sayısı, 15 bine ulaştı.