Olçok'tan Yıldırım'a: Siz Kadir Topbaş'ı FETÖ'den dolayı istifa ettirmediniz mi, aklımla, imanımla mı oynuyorsunuz?

15 Temmuz darbe girişimi sırasında eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip'i kaybeden Nihal Olçok Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşımla Binali Yıldırım'a tepki gösterdi.

Yıldırım'ın eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'la bir fotoğrafını paylaşan Nihal Olçok, tepkisini "Yahu neler oluyor? Siz Kadir Topbaş’ı FETÖ’den dolayı görevden istifa ettirmediniz mi? Aklımla mı, imanımla mı oynuyorsunuz?" ifadeleriyle dile getirdi.

“Seçimlerde de sağ olsun bize gösterdiği destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Onun bıraktığı yerden hizmetler devam edecek.”

Yahu neler oluyor.Siz Kadir Topbaş’ı FETÖ’ den dolayı görevden istifa ettirtmediniz mi?KİME KIRDIRIYORSUNUZ BEYLER?Aklımla mı,İmanımla mı oynuyırsunuz? pic.twitter.com/iYKoTvbvow — Nihal OLÇOK (@NihalOlcok) May 29, 2019

​Yıldırım'ın "Seçimlerde de sağ olsun bize gösterdiği destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Onun bıraktığı yerden hizmetler devam edecek" ifadesini de eleştiren Olçok, devamında şunları yazdı:

Bu adam FETÖ’den gittiyse ve bıraktığı yerden devralınacaksa ABDULLAH nereye gitti ?Siz bizimle daha doğrusu benimle alay mı ediyorsunuz. Bu kadar mı Fikirsiz ve balık hafızalı olduğumu mu sanıyorsunuz ?Akıl unutur Peki Kalp unutacak mı?Orası ALLAH’ın olduğu yer ve Allah unutmaz. — Nihal OLÇOK (@NihalOlcok) May 29, 2019

​"Bu adam FETÖ’den gittiyse ve bıraktığı yerden devralınacaksa Abdullah nereye gitti? Siz bizimle daha doğrusu benimle alay mı ediyorsunuz? Bu kadar mı fikirsiz ve balık hafızalı olduğumu mu sanıyorsunuz? Akıl unutur, peki kalp unutacak mı? Orası Allah'ın olduğu yer ve Allah unutmaz.

Sormak istiyorum bende o zaman SIRADAKİ ????? Sırada ne var ? Ben biliyorum da bilmeyenler için cevap bekliyor bu millet. — Nihal OLÇOK (@NihalOlcok) May 29, 2019

​Sormak istiyorum bende o zaman, sıradaki? Sırada ne var? Ben biliyorum da bilmeyenler için cevap bekliyor bu millet."