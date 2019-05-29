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15:01 29 Mayıs 2019
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    Osmanlıpor'da para krizi: 'Oyuncular teknik direktöre saldırdı' iddiası

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    Türkiye
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    Osmanlıspor'da Gazişehir Gaziantep maçı öncesinde yaşanan kadro dışı olayının parasal nedenler olduğu ortaya çıktı. Eski Başkan Melih Gökçek'in takımla yaptığı konuşma da fayda etmezken bazı futbolcuların Gazişehir Gaziantep maçının devre arasında teknik direktör Osman Özköylü'ye saldırdığı iddia edildi

    Osman Özköylü
    © İHA /
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    Osmanlıspor’da antrenmanı boykot eden ve Play-Off karşılaşması için Gazişehir Gaziantep deplasmanına gitmeme kararı alan bazı futbolcuların parasal isyanı olduğu öğrenildi.

    DHA'nın iddiasına göre, ,kinci maç öncesi yönetim kurulu kararı ile kadro dışı kalan futbolcular Beykan Şimşek, Anıl Karaer, Galip Güzel ve ilk maçın devre arası teknik direktör Osman Özköylü’ye soyunma odasında saldıran ve hakaret eden Caner Arıcı olmuştu.

    Bu kaos ortamında Gazişehir Gaziantep ile Play-Off maçında karşılaşan Osmanlıspor turu geçemeyerek finale kalamamıştı.

    İddialara göre Osmanlıspor’da iki aylık dönemde yaşanan krizin süreçleri şu şekilde:

    1-Sezon başından beri parasal sıkıntı içerisinde olan Osmanlıspor’da 23’üncü hafta deplasmanda oynanan Abalı Denizlispor maçının 2-0 kazanılmasının ardından futbolcular teknik ekiple parasal sıkıntılara çözüm için toplantı yaptı ve ödemelerin yapılması istendi.

    2- Teknik ekip Ankara’ya dönüşte yönetimle görüşerek destek ricasında bulunuldu ancak transfer taksitlerinin ortalama %70’i ödenen futbolcular, maç başı ve galibiyet primlerinin ödenmemesi üzerine futbolculardan bazıları para isyanı çıkardı.

    3-Parasal huzursuzluklara rağmen Osmanlıspor Play-Off’a kaldı. Sonrasında başta Caner Arıcı olmak üzere Beykan Şimşek, Anıl Karaer ve Galip Güzel’in takım içerisinde huzursuzluk yaratarak maçlara ve idmana çıkmama mesajı verdiği öğrenildi.

    FUTBOLCULAR PARALARININ ÖDENMESİNİ İSTEDİ

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    © AA / Gökhan Balcı
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    4-Yönetim Play-Off öncesi 8’er maç başı ve 1’er galibiyet pirimi ödemesi yapmasına rağmen Caner Arıcı ve bazı futbolcular paralarının tamamen ödenmesini istedi.

    5- 22 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda oynanacak olan Gazişehir Gaziantep maçından 3 gün önce Caner Arıcı, Beykan Şimşek, Anıl Karaer, Galip Güzel ile toplam 8 isim idmana ve deplasmanda oynanacak maça gitmeme kararı aldı ve tesisleri terk etti.

    6-Futbolcuların idmana çıkmama kararını öğrenen teknik ekip bir toplantı yaparak konuyu fahri başkan Melih Gökçek’e iletti. Gökçek, tesislere gelerek idmana çıkmayan ve boykot eden futbolcularla bir toplantı yaparak parasal sorunların çözüleceği garantisini verdi.

    7-Futbolcuların bu davranışı karşısında yönetim hepsinin kadro dışı kalması kararı verdi ancak yönetim, teknik ekip tarafından ikna edilerek tüm futbolcular deplasmanda oynanacak olan Play-Off ilk maçı olan Gazişehir Gaziantep mücadelesi için Gaziantep’e götürüldü.

    DEVRE ARASINDA SOYUNMA ODASI KARIŞTI

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    © AA / Evrim Aydın
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    8-Maçın devre arası Caner Arıcı ve birkaç futbolcu kendisini oyundan almak isteyen teknik direktör Osman Özköylü’ye hakaret ederek saldırdı. Araya giren futbolcular olayları yatıştırdı. Osmanlıspor ilk maçı 2-0’lık skorla mağlup olurken yaşanan bu olaylarda parasal konularda teknik ekibi suçlayan bazı futbolcularla birlikte takım Ankara’ya döndü.

    9- Sonrasında yönetim kurulu toplanırken Caner Arıcı, Beykan Şimşek, Anıl Karaer, Galip Güzel’i kulüp kaderini değiştirecek bir karar alan yönetim bu isimleri kadro dışı bıraktı. Teknik ekibin para almadığı süreçte futbolcuların yaratmış olduğu parasal kriz Osmanlıspor’u belki de Süper Lig’den etmiş oldu.

    Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü Gazişehir Gazşantep’e elenmelerinin arından takımda problemler yaşandığını dile getirdi. Özköylü, maç sonu basın toplantısında, saha dışı sorunları bir türlü aşamadıklarını ifade etmiş ve rahatsızlığını dile getirmişti.

    Etiketler:
    maaş, ödeme, mali, Melih Gökçek, saldırı, para, Osmanlıspor
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