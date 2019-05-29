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15:32 29 Mayıs 2019
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    Savcılığa teslim olan Kadri Gürsel cezaevine gönderildi

    © DHA /
    Türkiye
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    Gazeteci Kadri Gürsel, Cumhuriyet Gazetesi davasında aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezasının kesinleşmesi üzerine, infazı için adliyeye geldi. Gürsel, işlemlerinin ardından Metris Cezaevine götürüldü. 

    Cumhuriyet Gazetesi davasında örgüte yardım suçundan 2 yıl 6 ay hapse çarptırılan gazeteci Kadri Gürsel, aldığı cezanın kesinleşmesinin ardından infaz savcılığına geldi.

    Savcılıktan kendisine giden davet kağıdı üzerine teslim olan Gürsel, burada yapılan işlemlerinin ardından Metris Cezaevine gönderildi. 

    Dava sürecinde 11 ay cezaevinde kalan Gürsel’in denetimli serbestlik işlemlerinin ardından kısa süre sonra tahliye edileceği kaydedildi. 

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    'BU, HUKUKUN AĞIR İHLALİDİR'

    İnfaz savcılığında işlemleri süren Gürsel, basın mensuplarının soruları üzerine, “Normalde hiç cezaevine girmemem gerekiyor. Ama yasadaki bu durum nedeniyle şimdi tekrar cezaevine gireceğim. Bana 20 Mayıs’ta tebligat geldi. 10 gün içinde savcılığa gelmem istenildi. Ben de süre dolmadan geldim” dedi. 

    Twitter'dan da durumla ilgili paylaşım yapan Gürsel, "Delilsiz&keyfi biçimde 11 ay hapiste tutulduğum Cumhuriyet soruşturması&davasında gazetecilik faaliyetimin suçlanması nedeniyle hakkımda verilen&onanan 2,5 yıllık hapis hükmünün infazı için 20 Mayıs’ta 10 gün içinde savcılıkta olmam istendi. Hakkımdaki 2,5 yıllık hükmün infazı için aldığım çağrıya uyarak bugün Başsavcılığa başvurdum. 11 aylık tutukluluğum, 2,5 yılın hapisteki infaz süresini karşılamaktadır. İnfaz gerekçesiyle yeniden hapsedilmem hukuka aykırıdır. Cumhuriyet davasında verilen&11 aylık süresini tutuklu geçirdiğim 2,5 yıllık hapsin infazı, yasa gereği denetimli serbestlik yoluyla olmak zorundadır. Buna rağmen hapse konulmam söz konusudur. Cumhuriyet davasında verilen ve tutuklulukta peşinen infaz edilmiş olan haksız ve delilsiz hüküm nedeniyle, değil birkaç gün, bir saniye için dahi hapsedilmem hukuken mümkün değildir, olursa, bu hukukun ağır bir ihlalidir. AYM’nin hak ihlali başvurumdan 28,5 ay sonra nihayet 2 Mayıs’ta verdiği, ifade özgürlüğü hakkımın ihlal edildiği yönündeki kararı, aleyhimdeki sözde delili, dolayısıyla suçlamayı ve mahkumiyeti düşürür niteliktedir.Aleyhimdeki delili, suçlamayı ve mahkumiyeti hukuken geçersiz kılarak yeniden yargılanıp beraat etmemin yolunu açması gereken AYM kararı varken, tutukluğum sırasında infaz edilmiş bir hüküm için hapsedilmem hukuksuzluğu büyütüyor" dedi. 

    'AN İTİBARIYLA İLETİŞİMİMİZ KESİLDİ'

    Gürsel'in eşi Nazire Kalkan Gürsel de Twitter hesabından açıklama yaparak "Valla Ne diyeceğimi bilmiyorum. An itibarıyla iletişimimiz kesildi. Aslında biliyorum.Sinan Çetin'in Polis Katili oğlunu hiç hapse sokmadan denetimli serbestlikle bıraktılar.Bakalım Kadri Gürsel'e hangi muamele?Kanunen 1sn bile tutamazlar.Ama keyfiyet işin içine girerse bilemem" ifadelerini kullandı. 

    ​IPI: GÜRSEL'İN ARKASINDAYIZ

    Öte yandan, Uluslararası Basın Kurumu (IPI), Gürsel'in arkasında olduklarını vurgulayarak "IPI Yönetim Kurulu üyesi #KadriGürsel bugün savcılığa giderek cezai süresinin geri kalanını geçirmek üzere teslim olmuştur. Tüm IPI üyeleri ve global ağı, saygın gazeteci ve dostumuz Gürsel'in arkasında yer aldığını bir kez daha vurguluyor" şeklinde açıklama yaptı. 

    Etiketler:
    Metris Cezaevi, Cumhuriyet gazetesi, Kadri Gürsel
    Topluluk kurallarıTartışma
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