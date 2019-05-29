İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'a 27 polis merkezi kurulacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'a 27 polis merkezinin kurulacağını söyledi. Soylu, "Yani karakola kadın eli değmiş olacak. O mahalleye kim geldi, kim gitti, muhatabı bu kardeşlerimiz olacak. Ben bunun da önemli bir sonuç oluşturacağını düşünüyorum" dedi.

Şişli'de bir otelde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'da son 5-6 ayda bir sistem gerçekleştirdiklerini, özellikle yakalanan düzensiz göçmenlerin karakollarda çok bekletmeden, geri gönderme merkezlerine gönderdiklerini ifade etti.

© AA / Barış ORAL İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şişli'de muhtarlarla bir araya geldi.

Geçen yıl 4 bin 500, bu yıl itibarıyla 12 bin 300 kişiyi kendi ülkelerine gönderdiklerini, hedeflerinin 50 bin kişi olduğunu anlatan Soylu, ayrıca İstanbul'un mahallelerinde göçmenlerle uyum toplantılarına başladıklarını belirtti.

‘329 BİN KİŞİNİN DÖNÜŞ YAPTI’

Afrin Operasyonu ile Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde oluşturulan güvenli alanlara 329 bin kişinin dönüş yaptığını aktaran Soylu, "Bugünlerde haberlerde veya sosyal medyada birtakım haberler var; 'Bayramda Suriyeliler tekrar memleketlerine gidiyorlar' diye. Bu, bizim politikamızdır. Neden bizim politikamızdır? Kısa bir dönem aralığında gidip geliyorlardı. Biz bu marjı aştık. Yaklaşık 1-1.5 ayın üzerine çıkardığımız zamanlar da var. Çünkü orada güvenli olmayan bölgelerin sayısı çok. Buradan insanların gidip yaşayabileceği alan sayısı az." diye konuştu.

‘TRAFİKTEKİ CAN KAYBI YÜZDE 41 AZALDI’

Bakan Soylu, Ramazan Bayramı'nda vatandaşların büyük şehirlerden ayrılacağını ve şehirler arasında yolculuk yapacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

© AA / Bayram tatilinde trafik denetimleri artırılıyor

"İlk 4 ayın sonunda, uyguladığımız Karayolu Güvenliği Politika Belgesi, aynı zamanda birtakım kampanyalarımızla trafikteki ölümler yüzde 41 azaldı. Bu, fevkalade önemli bir rakamdır. Bin 413 olan ölümlü trafik kaza sayısı, yasa sonrası beş ayda yüzde 53 azalışla 661'e düştü."

ÇOCUKLARDAN ANNE BABALARA TRAFİK KARNESİ

Geçen bayramda sürprizlerinin ‘kırmızı düdük’ olduğunu hatırlatan Bakan Soylu, bu bayramda bir sürprizlerinin daha olduğunu söyledi.

Soylu, "Polis ekiplerimiz, arabaları durdurdukları zaman çocuklarımıza karne verecekler. Anne ve babalarına karne dolduracaklar. O karneleri bize gönderdikleri zaman çocuklarımıza hediye vereceğiz. Esas itibarıyla trafikte çocuklarımızla iş birliği yapıyoruz. Buradan da başarılı bir sonuç ürettiğimizi düşünüyoruz. Çünkü onları okulda eğitiyoruz, bu eğitimlerin bir kısmını trafikte yapıyoruz" diyerek bu yılki bayram sürprizini açıkladı.

İSTANBUL'DAKİ POLİS VE BEKÇİ SAYISINDA ARTIŞ

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da asayiş olaylarında ciddi bir azalma yaşandığını belirtti.

İstanbul'a 27 polis merkezi yapacaklarını açıklayan Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlığımız, İstanbul Valiliği ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile yaptığımız çalışma neticesinde İstanbul'a 27 polis merkezi yapıyoruz. Bugün yaptığımız analiz ve değerlendirmeler sonucunda, 27 polis merkezinin yapılması hususu, bizim için önem arz etmektedir. Bunları en geç bir yıl içinde hizmete açmış olacağız.

İstanbul'daki polis ve bekçi sayımızda ciddi bir artış var. Türkiye'de son 1,5 yılda 21 bin bekçi aldık. Bunun 4 bin 34'ü İstanbul'da. Şimdi bin 200 bekçi daha vereceğiz İstanbul'a. İstanbul'da 5 binin üzerinde bekçimiz olacak.

İstanbul'a 2 bin polis verdik. Ayın birine kadar göreve başlıyorlar, bir kısmı başladı. İstanbul'da sadece trafik polisi olarak sokaklarda bulunacak yaklaşık 500 trafik polisi var. İstanbul, tarihinde ilk defa 55 binin üzerinde bir polise çıkmış olacak."

‘KARAKOLA KADIN ELİ DEĞECEK'

Polis merkezlerinde yeni bir uygulama başlatarak Güven Masaları'nı kurduklarını anlatan Soylu, "Güven Masaları, vatandaşımızın geldiğinde ilk müracaat yapacağı masalardır. Buraya da yeni bir uygulama daha yapıyoruz. Bu Güven Masaları'nda çalışmak üzere 3 bin kadın polis alıyoruz. Yani karakola kadın eli değmiş olacak. O mahalleye kim geldi, kim gitti, muhatabı bu kardeşlerimiz olacak. Ben bunun da önemli bir sonuç oluşturacağını düşünüyorum" dedi.

Bakan Soylu, 31 Mart seçimlerinin iptaline değinerek, "Biz sandıkların ancak yüzde 10'unu açtırabildik itirazımız sonucunda. Yüzde 90'ını açtırsaydık, bugün 23 Haziran'ı konuşmamızın bir anlamı yoktu zaten. Bizim, zarfın içindeki oylara herhangi bir itirazımız söz konusu değil. İşlemlere, yolsuzluklara, usulsüzlüklere itirazımız söz konusu" değerlendirmesinde bulundu.