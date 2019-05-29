Kayıt
15:32 29 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama

    İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'a 27 polis merkezi kurulacak

    © AA / Barış ORAL
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'a 27 polis merkezinin kurulacağını söyledi. Soylu, "Yani karakola kadın eli değmiş olacak. O mahalleye kim geldi, kim gitti, muhatabı bu kardeşlerimiz olacak. Ben bunun da önemli bir sonuç oluşturacağını düşünüyorum" dedi.

    Şişli'de bir otelde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'da son 5-6 ayda bir sistem gerçekleştirdiklerini, özellikle yakalanan düzensiz göçmenlerin karakollarda çok bekletmeden, geri gönderme merkezlerine gönderdiklerini ifade etti.

    © AA / Barış ORAL
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şişli'de muhtarlarla bir araya geldi.

    © AA /
    Soylu: 329 bin Suriyeli ülkesine geri döndü
    Geçen yıl 4 bin 500, bu yıl itibarıyla 12 bin 300 kişiyi kendi ülkelerine gönderdiklerini, hedeflerinin 50 bin kişi olduğunu anlatan Soylu, ayrıca İstanbul'un mahallelerinde göçmenlerle uyum toplantılarına başladıklarını belirtti.

    ‘329 BİN KİŞİNİN DÖNÜŞ YAPTI’

    Afrin Operasyonu ile Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde oluşturulan güvenli alanlara 329 bin kişinin dönüş yaptığını aktaran Soylu, "Bugünlerde haberlerde veya sosyal medyada birtakım haberler var; 'Bayramda Suriyeliler tekrar memleketlerine gidiyorlar' diye. Bu, bizim politikamızdır. Neden bizim politikamızdır? Kısa bir dönem aralığında gidip geliyorlardı. Biz bu marjı aştık. Yaklaşık 1-1.5 ayın üzerine çıkardığımız zamanlar da var. Çünkü orada güvenli olmayan bölgelerin sayısı çok. Buradan insanların gidip yaşayabileceği alan sayısı az." diye konuştu.

    ‘TRAFİKTEKİ CAN KAYBI YÜZDE 41 AZALDI’

    Bakan Soylu, Ramazan Bayramı'nda vatandaşların büyük şehirlerden ayrılacağını ve şehirler arasında yolculuk yapacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

    © AA /
    Bayram tatilinde trafik denetimleri artırılıyor
    "İlk 4 ayın sonunda, uyguladığımız Karayolu Güvenliği Politika Belgesi, aynı zamanda birtakım kampanyalarımızla trafikteki ölümler yüzde 41 azaldı. Bu, fevkalade önemli bir rakamdır. Bin 413 olan ölümlü trafik kaza sayısı, yasa sonrası beş ayda yüzde 53 azalışla 661'e düştü."

    ÇOCUKLARDAN ANNE BABALARA TRAFİK KARNESİ

    Geçen bayramda sürprizlerinin ‘kırmızı düdük’ olduğunu hatırlatan Bakan Soylu, bu bayramda bir sürprizlerinin daha olduğunu söyledi.

    Soylu, "Polis ekiplerimiz, arabaları durdurdukları zaman çocuklarımıza karne verecekler. Anne ve babalarına karne dolduracaklar. O karneleri bize gönderdikleri zaman çocuklarımıza hediye vereceğiz. Esas itibarıyla trafikte çocuklarımızla iş birliği yapıyoruz. Buradan da başarılı bir sonuç ürettiğimizi düşünüyoruz. Çünkü onları okulda eğitiyoruz, bu eğitimlerin bir kısmını trafikte yapıyoruz" diyerek bu yılki bayram sürprizini açıkladı.

    İSTANBUL'DAKİ POLİS VE BEKÇİ SAYISINDA ARTIŞ

    İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da asayiş olaylarında ciddi bir azalma yaşandığını belirtti.

    Bekçi
    © AA /
    Bekçiler göreve başladı, hırsızlık yüzde 25 azaldı
    İstanbul'a 27 polis merkezi yapacaklarını açıklayan Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Bakanlığımız, İstanbul Valiliği ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile yaptığımız çalışma neticesinde İstanbul'a 27 polis merkezi yapıyoruz. Bugün yaptığımız analiz ve değerlendirmeler sonucunda, 27 polis merkezinin yapılması hususu, bizim için önem arz etmektedir. Bunları en geç bir yıl içinde hizmete açmış olacağız.

    İstanbul'daki polis ve bekçi sayımızda ciddi bir artış var. Türkiye'de son 1,5 yılda 21 bin bekçi aldık. Bunun 4 bin 34'ü İstanbul'da. Şimdi bin 200 bekçi daha vereceğiz İstanbul'a. İstanbul'da 5 binin üzerinde bekçimiz olacak.

    Kadın polis
    © AA /
    Soylu açıkladı: 2 bin 500 kadın polis alınacak
    İstanbul'a 2 bin polis verdik. Ayın birine kadar göreve başlıyorlar, bir kısmı başladı. İstanbul'da sadece trafik polisi olarak sokaklarda bulunacak yaklaşık 500 trafik polisi var. İstanbul, tarihinde ilk defa 55 binin üzerinde bir polise çıkmış olacak."

    ‘KARAKOLA KADIN ELİ DEĞECEK'

    Polis merkezlerinde yeni bir uygulama başlatarak Güven Masaları'nı kurduklarını anlatan Soylu, "Güven Masaları, vatandaşımızın geldiğinde ilk müracaat yapacağı masalardır. Buraya da yeni bir uygulama daha yapıyoruz. Bu Güven Masaları'nda çalışmak üzere 3 bin kadın polis alıyoruz. Yani karakola kadın eli değmiş olacak. O mahalleye kim geldi, kim gitti, muhatabı bu kardeşlerimiz olacak. Ben bunun da önemli bir sonuç oluşturacağını düşünüyorum" dedi.

    Bakan Soylu, 31 Mart seçimlerinin iptaline değinerek, "Biz sandıkların ancak yüzde 10'unu açtırabildik itirazımız sonucunda. Yüzde 90'ını açtırsaydık, bugün 23 Haziran'ı konuşmamızın bir anlamı yoktu zaten. Bizim, zarfın içindeki oylara herhangi bir itirazımız söz konusu değil. İşlemlere, yolsuzluklara, usulsüzlüklere itirazımız söz konusu" değerlendirmesinde bulundu.

    İlgili konular:

    Soylu: Hiçbir oyun başka bir noktaya kaymasına müsade edilmeyecektir
    Soylu: Zarfın içerisindeki oya en ufak bir itirazımız söz konusu değil
    Soylu: Ekrem Bey sinirli son zamanlarda, demin de bir çocuğu tokatladı
    Etiketler:
    Polis, Bekçi, trafik, Karayolu Güvenliği Politika Belgesi, Trafik, Ramazan Bayramı, Suriyeliler, Fırat Kalkanı harekatı, Afrin, Süleyman Soylu, Şişli
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Galatasaray Adası'nın söküm çalışmaları havadan görüntülendi
    Karikatür
    İngiltere Başbakanı May, 7 Haziran'da görevi bırakıyor
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet