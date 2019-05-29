Erdoğan: Dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul'un Fethi'nin 566. yıl dönümü kutlu olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin 566. yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayınladı.
Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı ve İstanbul'un bazı tarihi yapılarının görsellerinin de yer aldığı paylaşımında, "Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul’un Fethi’nin 566. yıl dönümü kutlu olsun! Fatih Sultan Mehmet ve kahraman ordusunun ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.
Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul’un Fethi’nin 566. yıl dönümü kutlu olsun!— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 29 мая 2019 г.
Fatih Sultan Mehmet ve kahraman ordusunun ruhu şad olsun.#29Mayıs1453 pic.twitter.com/cWt9FqA4UZ
KUTLAMALAR MALTEPE'DE YAPILACAK
Bu kapsamda, 50 metre genişliğinde ve 10 metre yüksekliğinde kurulacak sahnede, yüksek çözünürlüklü projektörlerle gösterim yapılacak.
Yeni teknoloji hibrit ışık robotları, gökyüzü tarayıcıları ve ışık gösterileriyle mapping ve pyro şovları düzenlenecek. Bugün saat 21.30'da başlayacak programda, İBB Mehter Takımı da konser verecek.
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