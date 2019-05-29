Erdoğan: Dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul'un Fethi'nin 566. yıl dönümü kutlu olsun

İstanbul’un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul'un Fethi'nin 566. yıl dönümü kutlu olsun" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin 566. yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayınladı.

Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı ve İstanbul'un bazı tarihi yapılarının görsellerinin de yer aldığı paylaşımında, "Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul’un Fethi’nin 566. yıl dönümü kutlu olsun! Fatih Sultan Mehmet ve kahraman ordusunun ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul’un Fethi’nin 566. yıl dönümü kutlu olsun!



Fatih Sultan Mehmet ve kahraman ordusunun ruhu şad olsun.#29Mayıs1453 pic.twitter.com/cWt9FqA4UZ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 29 мая 2019 г.

KUTLAMALAR MALTEPE'DE YAPILACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul'un fethinin 566. yılı dolayısıyla bugün Maltepe sahilinde kutlama programı düzenleyecek. İBB'den yapılan açıklamaya göre, programda 3D mapping, ışık ve lazerin birlikte kullanılacağı özel bir Fetih film gösterisi gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, 50 metre genişliğinde ve 10 metre yüksekliğinde kurulacak sahnede, yüksek çözünürlüklü projektörlerle gösterim yapılacak.

Yeni teknoloji hibrit ışık robotları, gökyüzü tarayıcıları ve ışık gösterileriyle mapping ve pyro şovları düzenlenecek. Bugün saat 21.30'da başlayacak programda, İBB Mehter Takımı da konser verecek.