Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı: AB türkiye raporunda yer alan haksız eleştirileri kabul etmemiz mümkün değildir

Rapora ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı şunları söyledi:
- Raporda yer alan haksız ve orantısız eleştirileri kabul etmemiz mümkün değildir.
- Türkiye Avrupa'nın bir parçasıdır, 14 fasıl siyasi olarak engellenmiştir.
- Raporda Türkiye'nin AB'den uzaklaştığına dair geçersiz bazı ifadeler var. Türkiye sapasağlam yerinde duruyor.
- Vize serbestisi için 66 kriter yerine getirildi.
- Siyasi reform sürecine ilişkin yeterince vurgu yapılmadı.
- Pasaportlarımız AB ile uyumlu hale gelmiştir.
- Yargının işleyişi alanındaki eleştiriler kabul edilemez.
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