Maçoğlu'ndan MHP'ye 'Dersim' yanıtı: Bahçeli zamanında rahat rahat giremediği Dersim'e kinini gösterdi

Tunceli Belediye Meclisi'nin 'Tunceli Belediyesi' tabelasını 'Dersim Belediyesi' olarak değiştirme karı milliyetçi tepkiyle karşılandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, karara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İlgili karar yok hükmündedir, ayaklarımızın altındadır, gereği de mutlaka yapılmalıdır. Türkiye'de resmi olarak Dersim ismiyle anılan bir vilayet yoktur, olamayacaktır" ifadelerini kullandı.

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak da önceki gün TBMM'de gündem dışı söz alarak, "Türkiye'de resmi olarak 'Dersim' ismiyle anılan bir vilayet yoktur ve olmayacaktır. Ne yapacağız? ‘Seçildi’ diyerek komünist şarlatanlığa göz mü yumacağız? Popülizme yenik düşerek bazı çevrelere şirin gözükmek için geçmişi karıştırmaya çalışanların sonu, geçmişte dedelerinin başına gelenlerden çok farklı olmayacaktır" diye konuştu.

'GÜNDEM ÖZELLİKLE MİLLİYETÇİ KESİMLER TARAFINDAN BÜYÜTÜLDÜ'

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay ve beraberindeki heyet, bugün Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'na dayanışma ziyaretinde bulundu.

© İHA / AHMET AKBUĞA-AW712681 'Dersim' kararı Valiliğin başvurusu üzerine durduruldu

Görüşmede, Tunceli Belediye Meclisi tarafından 'Tunceli Belediyesi' tabelasının 'Dersim Belediyesi' olarak değiştirilme kararı alınması ve sonrasında başlayan tartışmalar da değerlendirildi.

Maçoğlu, kararın Belediye Meclisi tarafından alındığını ve halkın iradesini yansıttığını belirtirken, milliyetçiler tarafından bilinçli manipülasyon ve saldırı örgütlendiğini söyledi.

"Bu gündem özellikle milliyetçi ve faşist kesimler tarafından büyütüldü ve Dersimlilere kayyum tehdidi yapıldı" diyen Maçoğlu, MHP lideri için de, "Devlet Bahçeli de zamanında rahat rahat giremediği Dersim'e kinini gösterdi" ifadesini kullandı.

ATAY: TİP DERSİM HALKININ YANINDADIR

© AA / Aytaç Ünal Atatürkçü Düşünce Derneği 'Dersim' kararının iptali için mahkemeye başvurdu

TİP Milletvekili Barış Atay da görüşmede yaptığı değerlendirmede, parti olarak Tunceli halkının iradesinin savunucusu olacaklarını ve halkçı belediyecilik örneklerinin geliştirilmesine her türlü desteği vereceklerini söyledi.

"Ne Dersim halkı ne de Başkan Maçoğlu yalnız değil, faşist saldırılara karşı hep birlikte mücadele edip halk iradesinin yok sayılmasına izin vermeyeceğiz" diyen Atay, TİP adına dayanışma duygularını iletti.