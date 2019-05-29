Maçoğlu'ndan MHP'ye 'Dersim' yanıtı: Bahçeli zamanında rahat rahat giremediği Dersim'e kinini gösterdi

Tunceli Belediye Meclisi'nin 'Tunceli Belediyesi' tabelasını 'Dersim Belediyesi' olarak değiştirme karı milliyetçi tepkiyle karşılandı.
MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak da önceki gün TBMM'de gündem dışı söz alarak, "Türkiye'de resmi olarak 'Dersim' ismiyle anılan bir vilayet yoktur ve olmayacaktır. Ne yapacağız? ‘Seçildi’ diyerek komünist şarlatanlığa göz mü yumacağız? Popülizme yenik düşerek bazı çevrelere şirin gözükmek için geçmişi karıştırmaya çalışanların sonu, geçmişte dedelerinin başına gelenlerden çok farklı olmayacaktır" diye konuştu.
'GÜNDEM ÖZELLİKLE MİLLİYETÇİ KESİMLER TARAFINDAN BÜYÜTÜLDÜ'
Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay ve beraberindeki heyet, bugün Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'na dayanışma ziyaretinde bulundu.
Maçoğlu, kararın Belediye Meclisi tarafından alındığını ve halkın iradesini yansıttığını belirtirken, milliyetçiler tarafından bilinçli manipülasyon ve saldırı örgütlendiğini söyledi.
"Bu gündem özellikle milliyetçi ve faşist kesimler tarafından büyütüldü ve Dersimlilere kayyum tehdidi yapıldı" diyen Maçoğlu, MHP lideri için de, "Devlet Bahçeli de zamanında rahat rahat giremediği Dersim'e kinini gösterdi" ifadesini kullandı.
ATAY: TİP DERSİM HALKININ YANINDADIR
"Ne Dersim halkı ne de Başkan Maçoğlu yalnız değil, faşist saldırılara karşı hep birlikte mücadele edip halk iradesinin yok sayılmasına izin vermeyeceğiz" diyen Atay, TİP adına dayanışma duygularını iletti.
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