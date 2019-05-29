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    AK Partili Bayram'dan İmamoğlu'na: Yunanlılara Ayasofya'yı kiliseye çevireceğinize söz mü verdiniz?

    © AA / Emin Sansar
    Türkiye
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    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (169)
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    AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, "Sayın İmamoğlu Yunan basınına her demeç verdiğinde Ayasofya'nın resmi arkasında fon olarak kullanılıyor. Yoksa Başkan olduktan sonra, kiliseye çevireceğinize dair Yunanlılara söz mü verdiniz? Açıklayın. Açıklamazsanız biz tüm belgeleriyle açıklayacağız" dedi. 

    © Fotoğraf : Twitter
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    Bayram, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na daha önce neden soyadını değiştirdiğini ve niye sürekli Yunanistan'a gittiğini sorduğunu belirterek, sorularına cevap alamadığını söyledi.

    İmamoğlu'na, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/140360 numaralı hazırlık dosyasından FETÖ üyeliğiyle ilgili hakkınızda soruşturma var mı?" sorusunu yönelten Bayram, basın mensuplarına soruşturma dosyası evrakına ilişkin bilginin yer aldığı kağıtları gösterdi. 

    'DİLEK İMAMOĞLU ÖZÜR DİLESİN'

    İmamoğlu'na "15 Temmuz akşamı hangi ülkedeydiniz?" diye soran Bayram, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun 16 Temmuz'da sosyal medya hesabından Aziz Nesin'in "Bir annenin çocuğu gerizekalı olsa ne yapar, hayatını ona adar. Ben de aynısını yapıyorum" sözlerini paylaştığını anımsattı. Bayram,  Dilek İmamoğlu'nu başta Türk halkı ve tüm İstanbullulardan özür dilemeye davet etti.

    © REUTERS / Murad Sezer
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    'SOKAĞA VOLKAN KONAK İSMİNİN VERİLMESİNİ KABUL ETTİNİZ'

    "Şu anda cezaevinde tutuklu bulunan FETÖ belediye imamı Erkan Karaarslan'a danışmanlık ücreti olarak Beylikdüzü Belediyesinden 5 yıl boyunca ne kadar ücret ödendi?" diye soran Bayram, bu konulara ilişkin açıklama istediklerini belirterek, açıklama gelmezse kendisinin açıklama yapacağını belirtti. 

    15 Temmuz sonrası Beylikdüzü Anadolu Caddesi'nin isminin Ömer Halisdemir olarak değiştirilmesi teklifini İmamoğlu'nun "isim enflasyonu" nedeniyle reddettiğini ancak daha sonra başka bir sokağa Volkan Konak'ın isminin verilmesini kabul ettiğini anlatan Bayram, bunların nedenini sordu.

    'HEP BERABER YÖNETELİM DEDİ'

    İmamoğlu'nun iki gün önce bir haber programına çıktığını anımsatan Bayram, "Programda, FETÖ ve PKK sorusunda 'Gelin Türkiye'yi hep beraber yönetelim' cevabında bulundu, sonra pardon demeye kalktı ama niyeti okundu" ifadesini kullandı.

    CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Arnavutköy'de halka seslendi.
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    Bayram, şu değerlendirmelerde bulundu:

    "Beylikdüzü Belediyesinde KHK'den ihraç edilen FETÖ'cü öğretmenleri Beylikdüzü Gençlik Merkezi'nde çalıştırdınız mı? Çalıştırdıysanız kaç kişi çalıştırdınız? Savcı Selim Kiraz'ı şehit eden teröristleri öven, cenazesine katıldığınız Dicle Deli'nin babasını Beylikdüzü Belediyesinde çalıştırdınız mı? Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nin tam ortasında bulunan alana Türk ordusu Kıbrıs'a girdiğinde, 'Tek canlı bir Türk olmayacak' diyen Rus Başpiskopos Makarios'un heykelini bütün tepkilere rağmen yaptırdınız mı? Heykelin açılışını Kılıçdaroğlu ile beraber yapıyor. Bu ülke, bu millet bu kadar aciz değil."

    'BU KADAR YUNAN HAYRANLIĞI İYİ DEĞİL'

    Bu kadar Yunan hayranlığı da iyi değildir. Beylikdüzü Belediye Başkanı tarafından düzenlenen ikinci vefa ödülleri töreninde, Yunan Eski Başbakanı Yorgo Papandreu'yu davet ettiniz mi? Plaket takdim ettiniz, vefa borcunuzu ödeniniz mi? Bu vefa borcunuz nedir ki vefa toplantısı yaptınız? Bugün, İstanbul'umuzun fethinin 566. yıldönümü. Fatih Sultan Mehmet Han hazretlerinin 566 yıl önce camiye çevirdiği Ayasofya'nın resmi bugün Sayın İmamoğlu Yunan basınına her demeç verdiğinde arkasında fon olarak kullanılıyor. Siz Yunan basınına verdiğiniz her demecinizde neden Ayasofya'nın resmini kullanıyorsunuz, amacınız nedir? Yoksa Başkan olduktan sonra, kiliseye çevireceğinize dair, Yunanlılara söz mü verdiniz, taahhütte mi bulundunuz? Açıklayın. Açıklamazsanız biz tüm belgeleriyle açıklayacağız."

    Bazı eski bakanların kamu bankaları yönetim kurullarına atanmasına ilişkin soru üzerine Bayram, durumun, yeni kurulacak partiye dönük hamle şeklinde değerlendirilmesinin tuhaf olduğunu vurguladı. Bayram, parti kurmak isteyen herkesin parti kurabileceğine dikkati çekerek, "Kim parti kuracaksa sağdan soldan kafasını çıkarmasına gerek yok. Kuracaksa bir an önce kursun." dedi. 

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (169)
    Etiketler:
    24 haziran seçimleri, 24 Haziran, İstanbul, seçim, CHP, PKK, FETÖ, Ayasofya, Yunanistan, Serkan Bayram, AK Parti, Ekrem İmamoğlu
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