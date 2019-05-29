MSB: EYP patlaması sonucu yaralanan 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 27 Mayıs'ta başlatılan 'Pençe Harekatı'nda, PKK tarafından bölgeye önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 2 askerin yaralandığı hatırlatıldı.

Yaralı askerlerin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadıkları belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.