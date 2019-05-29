Akşam: Sivas'taki AK Parti amblemi şeklindeki park ve havuz uzaydan fark ediliyor

© AA / Arşiv Sivas Belediyesi yolunu açtı: Bilgisayar başında Fatiha dönemi

Sivas’ın Şarkışla Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan sulama göleti işlevini yitince göleti parka dönüştürmeye karar verdi.

Akşam'ın İHA'dan aktardığı habere göre, AK Parti amblemi şeklinde hazırlanan projede çalışmaya başlanıldı. Büyük bir kısmı tamamlanan projede AK Parti amblemi belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Ancak park kenarında gezenler bunu fark edemiyor. Parkın AK Parti amblemindeki şekli uydu görüntüleri ve parkın üzerinden, yüksek bir irtifadan kuşbakışı bakıldığında fark ediliyor.

Yapımı devam eden parkta gezen gençler zeminden bakıldığında parkı herhangi bir şeye benzetemezken, AK Parti amblemi şeklinde yapıldığına ise inanamadı. Gençler yaptıkları açıklamalarda, “Güzel bir park oldu. Burada vakit geçirip dinleniyoruz. Ancak herhangi bir şeye benzemiyor. AK Parti amblemine de benzemiyor” dediler.