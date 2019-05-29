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20:07 29 Mayıs 2019
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    Karamollaoğlu: Eniştem beni niye öptü?

    © AA / Ali Balıkçı
    Türkiye
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    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bankalar böyle yönetilmemeli. Belli makamları belli kişilere vererek onların tavırlarını önlemeye çalışıyorlar. Ekonomiyle alakası yoksa bu makama niye geldik diye oturup düşünmeliler. Bayram değil seyran değil eniştem niye öptü diye bir söz var" dedi.

    Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu haftalık basın toplantısı için gazetecilerin karşısına geçti. 

    Konuşmasına, İstanbul'un fethinin 566. Yıldönümünü kutlayarak başlayan Temel Karamollaoğlu, "İstanbul'un fethinin tarihimiz içindeki yeri ve konumu itibariyle iyi idrak edilmesi, fethin safhalarının iyi anlaşılması gerektiği kanaatindeyim" dedi.

    Fethin temelinde inanç, azim, ilim ve teknoloji yattığını söyleyen Karamollaoğlu, "dünyanın akışını değiştiren bu ruh yüz yıllar boyu Anadolu başta olmak üzere dünyanın birçok yerine hakim olmuştur. Bugün içinde olduğumuz şartlar itibariyle İstanbul'un fethindeki ruha ve prensiplere yeniden dönmemiz ihtiyacı olduğu kanaatindeyiz. İşte bugün İstanbul'un hali ortadadır. Ecdadımızın estetik kaygısı ile diktiği sanatsal binalar yerini dev gökdelenlere terk etmiş, şehir son yıllarda adeta bir ihanete uğramış bulunmaktadır. Bunu da İstanbul'u bu hale getirenler itiraf etmekten kendilerini alıkoyamadılar Bu günkü sorunları göz önüne aldığımızda, Fatih Sultan Mehmet Han'ın ortaya koyduğu ufka olan ihtiyacımız anlaşılıyor" şeklinde konuştu.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cem Öksüz/Cumhurbaşkanlığı
    Erdoğan: Dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul'un Fethi'nin 566. yıl dönümü kutlu olsun
    'BAYRAM RUHUNA UYGUN DAVRANMALIYIZ'

    Yaklaşan Ramazan bayramına işaret eden Karamollaoğlu, bayramın "küslüklerin olmadığı, dostluğun hakim olduğu bir atmosferi yaşamak" olduğunu dile getirerek, "Ülkenin içinde olduğu kamplaşma ve kutuplaşma ortamında bu ruha göre davranmaya hepimizin fazlasıyla ihtiyacı var. Özellikle İstanbul seçimlerinde bayram ruhu tam manasıyla hakim olmalıdır ki kırılmalar küsmeler olmasın. Kimsenin cami önlerinde, meydanlarda, TV programlarında ramazana yakışmayacak yalan yanlış iddialar ile kendileri gibi düşünmeyen insanları karalamaya hakları olmadığını bir defa daha belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

    'TÖVBE ERTELENMEZ'

    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
    © AA / İsa Terli
    Kurtulmuş: Eksiklerimizi, hatalarımızı tedavi edeceğiz
    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un, "Önce 23 Haziran'ı geçelim sonra gerekirse siyasi bakımdan tövbe istifar ederek yanlışlarımızdan kurtuluruz" sözlerini isim vermeden eleştiren Karamollaoğlu şunları söyledi:

    Bu açıklamadan anlaşılıyor ki iktidar mensupları hatalarının farkındalar. Fakat bizim inancımızda kadim bir anlayış vardır, Peygamberimiz buyuruyor ki, 'erteleyen helak olur.' Neyi? Tövbeyi. İktidar mensupları tövbe etmek istiyorlarsa bunu seçim sonrasına ertelememeleri hemen bu tövbeyi yapmalı, bunu da kamuoyuna duyurmalılar. Çünkü böyle bir tövbeye ihtiyaç olduğunu kendileri de itiraf etmiş bulunuyorlar. Biz AK Parti yöneticilerinin çok geç kalmadan hatalarından tövbe etmelerini bekliyoruz."

    'YENİ ASKERLİK SİSTEMİ MANTIKSIZ'

    Açıklanan yeni askerlik sistemini doğru bulmadıklarını belirten Karamollaoğlu, asker sayısının azaltılmasının mantıklı olmadığını savundu. SP lideri "Ülkemizin etrafının ateş çemberi ile sarılı olduğu bir dönemde bu yeni sistemin açacağı zararların tahminlerin ötesinde olabileceği iktidar mensupları düşünmeli bu kararları yeniden gözden geçirmeliler diye düşünüyorum" dedi.

    'YASSIADA, DEMOKRASİNİN İDAMIYLA BİRLİKTE ÇEVRENİN KATLEDİLMESİ İLE DE ANILACAK'

    © AA /
    Erdoğan Yassıada'da konuştu: Kimse bu ülkede darbe yapamaz, bütün mesele bizim güç kazanmamızdır
    27 Mayıs askeri darbesinin ardından dönemin Demokrat Partili yöneticilerinin yargılandığı Yassıada'daki imar faaliyetlerinden sonra adanın geldiği son durum hakkında da konuşan Karamollaoğlu, "Yassıada bugüne kadar demokrasinin idamı şeklinde anılıyordu. Şimdi demokrasinin idamıyla birlikte çevrenin katledilmesi ile de anılacak. Yassıada bir beton yığınına dönüşmüş, yeşillikten hiç ama hiç eser yok. İktidar mensupları bir dönem 'İman varsa imkan da vardır' anlayışına sahipken şu andan itibaren 'İman varsa beton ve demir de var' gibi bir anlayışın içine kendisini sokmuş bulunuyor. Yeşil alan ve doğa kaygısı sadece dillerinin ucunda kaldı. Ne yazık ki şu anda Yassıada da böyle bir manzarayla karşı karşıya. Kelimenin tam manasıyla söyleyecek olursak Yassıada'nın canına okumuşlar" şeklinde konuştu.

    'TÜRKİYE VE İSLAM ALEMİ İRAN'A SAHİP ÇIKMALI'

    Dünyadaki son gelişmelerle ilgili de konuşan SP lideri, ABD-İran gerginliğine değinerek, Türkiye ve İslam aleminin ihtilafları bir kenara bırakıp İran'a sahip çıkmaları gerektiğini öne sürdü. Her ülkenin politikalarını diğer ülkelerin bütünüyle tasvip etmeyebileceğini belirten Karamollaoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı veya D-8'lerin toplantıya çağrılıp söz konusu kaostan dayanışma içinde kurtulmanın yolunu araması gerektiğini söyledi.

    Karamollaoğlu, İdlib'de son günlerde yoğunlaşan saldırılarla ilgili "Sivillerin sığınma mekanı haline gelmiş olan İdlib'de yaşananlar bizi endişeye sevk ediyor. Kaybeden siviller oluyor. Milyonlarca insan aç sefil. Buradaki problemin çatışmadan çözülmesi icap ediyor. Bu yol bulunur" dedi.

    'SUUDİ ARABİSTAN'A ÇAĞRI'

    Halkbank
    © AFP 2019 / OZAN KOSE
    Halkbank yönetim kurulunda değişiklik
    Birçok basın yayın organında, Suudi Arabistan yönetiminin bazı din adamlarını muhalif tavrından dolayı idam etmeye hazırlandığının belirtildiğini hatırlatan Karamollaoğlu, İddia doğruysa bu durum İslam dünyası için üzüntü ve endişe verici bir gelişmedir. Alimler zaman zaman farklı kanaatler sergileyebilirler. Farklı mezheplerin doğması da farklı kanaatlerden ortaya çıkmıştır. Bu farklılıkları abartarak katliam vesilesi yapmak hem müslümanlara hem de bugünkü Suudi Arabistan yönetimine çok ciddi zarar verir ve itibar kaybettirir. Suudi yönetimine bir çağrıda bulunmak istiyorum. Böyle bir karar gündemdeyse Allah rızası için ramazan ve bayram münasebetiyle bu kararlarından vazgeçsinler."

    'BANKALAR BÖYLE YÖNETİLMEMELİ'

    Bir gazetecinin sorusu üzerine, son günlerde eski AK Partili yöneticilerin kamu bankalarına yönetici olarak atanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu şunları söyledi:

    Bunlar gönül alma babından tavırlar. Bankalar böyle yönetilmemeli. Arkadaşların bankacılıkla ihtisası varsa, bankaların içine sürüklendiği problemlerden kurtulacaklarsa, Türkiye'nin ekonomik yönden ayağa kalkmasına katkı sağlayacaklarsa hay Allah razı olsun. Ama bankacılık ve ekonomiyle hiç alakaları yoksa buna ne isim verilir, milletin takdirine bırakıyorum. Hükümetin güttüğü en ciddi problemlerin başında bu geliyor. İşi ehline vermiyorlar. Bu arkadaşlara karşı husumetimiz yok. Belli makamları belli kişilere vererek onların tavırlarını önlemeye çalışıyorlar. Yanlış bir yaklaşım. Bu fayda vermez. Ümit ediyorum ki bu makamlara tayin olan arkadaşlarımız yanlışlıkları görür, üzerine giderler. İlk yapılması icap eden de kendilerinin ekonomiyle alakası yoksa bu makama niye geldik diye oturup düşünmesidir. Bayram değil seyran değil eniştem niye öptü diye bir söz var. Hatırlamakta fayda var diye düşünüyorum. Allah yardımcımız olsun. 

    'MONTAJLAR YAPMAK AHLAKSIZLIKTIR'

    © REUTERS / Murad Sezer
    İmamoğlu'ndan Soylu'ya 'tokat' yanıtı: Bir hekim tavsiye ediyorum kendisine
    CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir televizyon programındaki sözlerin montajlanarak sosyal medyada yayılmasına yönelik sert eleştirilerde bulunan Karamollaoğlu, "Bu siyaset değil" yorumunda bulundu.

    "Siyasetin kör dövüşü olmadığını, siyasetin üçkağıtçılık olmadığını bu millete ispat etmeye ihtiyacımız var" diyen Karamollaoğlu, "Siyasetçiler ülkeyi yönetmeye taliptir. Bunu yaparken birileri için montajlar yapmak ahlaksızlıktır. Kim yaptıysa. En hafifinden terbiyesizliktir. Kime yapılırsa yapılsın. Sayın İmamoğlu TV'lerde söyledikleri belli, bunu bu şekilde kamuoyuna yansıtmak alçaklığın ta kendisidir. Şahsımla ilgili de böyle düzenlemeler yapılıyor. Parayı verdin mi babasına bile küfrediyor. Allah muhafaza etsin. siyasetin halini ortaya koyduğu için endişe verici" dedi.

    Etiketler:
    seçim, montaj, Askerlik, Yassıada, Banka, Ekrem İmamoğlu, CHP, Saadet Partisi, Temel Karamollaoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
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