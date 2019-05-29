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21:03 29 Mayıs 2019
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    seçim - sandık - oy

    Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Sarı: Yüzde 59'luk bir kesim seçimlerin yenilenmesini istemediğini söyledi

    © AFP 2019 / Ozan Köse
    Türkiye
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    Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, yapılan son İstanbul anketlerine göre yüzde 59'luk bir kesimin İstanbul'da seçimlerin yenilenmesini istemediğini ve bu yüzdenin bir kısmını da AK Partili seçmenin oluşturduğunu ifade etti.

    Yeniçağ'dan Tolgahan Karaoğlu'nun haberine göre, Sarı, YSK’nın İstanbul seçimlerine ilişkin aldığı yenileme kararının, İmamoğlu’nun mağduriyetini oluşturduğunu söyledi.

    İstanbul’da seçmenlerin kararında ekonomik durumun ağır bastığını ifade eden Sarı, "Ekonomi ile ilgili yapılacak projeler, söylemler, seçmen davranışını etkileyecektir diye düşünüyorum önümüzdeki dönemde. Tabii bir güven de sağlamak gerekiyor seçmene” açıklamasında bulundu.

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    © Fotoğraf : Twitter
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    'KATILIM AZALACAK'

    Sarı, 24 Haziran’da sandığa gidip 31 Mart’ta oy kullanmayan seçmenlerin seçim sonuçları üzerinde etkili olacağını belirterek “Onların seçime katılımı elbette sonuçları etkileyecektir. Bindelik dilimlerle seçimin sonucu belirleniyor. Bu bindelik dilimi de seçime katılmayan seçmenler ciddi bir şekilde etkileme kapasitesine sahip” dedi.

    Beklenenin aksine 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Başkanlığı seçimlerinde katılımın azalacağını söyleyen Sarı, “Seçime katılımın daha da azalacağını düşünüyorum. Tahminimiz seçime girmeyen partilerin seçmenlerinin bir kısmının 23 Haziran’da seçime katılmayacağı yönünde. Seçime katılmayan partilerin seçmenleri sonuçlar üzerinde çok fazla söz sahibi olmayacak” değerlendirmesinde bulundu.

    SEÇMEN MAZBATANIN GEÇ VERİLMESİNİ YANLIŞ BULDU

    Sarı, YSK’nın iptal karanına yönelik seçmenlere bir soru yöneltmediklerini söyleyerek “Yaptığımız son ankette Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının geç verilmesini doğru mu buluyorsunuz yanlış mı buluyorsunuz diye sorduğumuzda yüzde 57.7’lik kesim yanlış bulduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.

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    © AA / İbrahim Erikan
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    'SEÇİMLERİN YENİLENMESİ İMAMOĞLU’NUN MAĞDURİYETİNİ OLUŞTURDU'

    Sarı, anketi YSK kararından önce yaptıklarını ifade ederek “İstanbul’da seçimlerin yenilenmesini ister misiniz istemez misiniz sorusuna yüzde 59’larda bir oran “istemem” cevabını verdi. Bu yüzde 59’un içerisindeki yüzde 16’lık bir kesim AKP’ye oy verdiğini söylüyor. Dolayısıyla bunların hepsi Ekrem İmamoğlu’nun mağduriyetini oluşturuyor” açıklamasında bulundu.

    Sarı ayrıca, son olarak 31 Mart’ta Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasında binde 15 fark olduğunu vurgulayarak “Binde 15 farkı bulabilecek bir araştırma çok zor. Bu durum kimin lehine evrilir şu anda çok da belli değil. İstanbul’da çok bir seçim havası da yok” şeklinde konuştu.

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