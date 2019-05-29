'TRT, Davutoğlu'nu logosuz kameralarla takip etti'

Milli Gazete, TRT'nin Ahmet Davutoğlu'nun Diyarbakır programını logosuz iki ayrı kamerayla takip ettiğini söyledi.

Yeni parti kuracağı ve Diyarbakır’da partiye dair açıklamalar yapacağı ileri sürülen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun beklenen ziyareti geçen gün gerçekleşmişti. “Gönül Köprüsü Platformu” tarafından düzenlenen iftar etkinliğine katılan Davutoğlu’nun programa bazı eski AK Partili vekiller ve yöneticiler, STK temsilcileri, akademisyenler ve davetliler katılmıştı.

Milli Gazete'nin haberine göre TRT, daha önce başka bölgelerde izlemediği Ahmet Davutoğlu’nu, Diyarbakır'da iki ayrı kamerayla takip etti.

Davutoğlu, ''Parti kuracak mısınız?" sorusuna, "Gerekeni konuşmamda söyledim. Önemli olan memleketimizin en iyi şekilde geleceğe hazırlanması" yanıtını vererek “Türkiye 12 Eylül döneminden kalma özgürlüğü feda eden bir anlayış ile diğer taraftan hendeklere kadar giden kamu düzenini yok sayan bir kaos ortamı arasında gerildi durdu. Şimdi bu kısır döngüyü kırmanın vaktidir” diye konuşmuştu.