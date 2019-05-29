Müftü 'Müftülüğü, imamları, devleti sevin' diyerek çocuk kreşini istedi, belediye vermeyince kaymakam binayı boşalttı

Diyarbakır Kayapınar Belediyesi, kayyum döneminde 31 Mart seçimlerinden önce ‘Zarokistan’ adlı çocuk kreşi Diyarbakır Müftülüğü’ne ücretsiz tahsis edilmişti. Müftülük, burayı Kuran Kursu yapmayı planlıyordu. Diyarbakır Müftülüğü memurları, çocukların kreşte olduğu sırada polis eşliğinde binaya giderek, boşaltılmasını istedi. Kreş çalışanları ve çocukların aileleri tepki gösterince tartışma yaşandı. Olayı duyan Belediye Eşbaşkanı Keziban Yılmaz kreş binasına gelerek yetkililerden bilgi aldı. Bir süre sonra Sur Müftüsü ve Kayapınar müftü vekili İsmail Fakırullahoğlu kreş binasına geldi.

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Müftü ile görüşen Belediye Eşbaşkanı Keziban Yılmaz, “Polis memuruyla çocukları çıkartmaya çalışan müftülüktü. Sizin memurunuz bu olaya sebep oldu. Türkiye Cumhuriyeti yasalarını çok iyi bilen bir avukatımda ayrıca. Neyi ne şekilde nasıl bir karar alacağımı bilen bir avukatım. Yaptığımız işlemlerin sonuçlarını kavrayabilecek biriyim. Bundan kaynaklı biz bu işlemi iptal ettik. Biz size geri vermekten vazgeçtik ve vazgeçme hakkımızı kullandık. Protokolü feshettik diyoruz. Ve diyoruz ki sizinle bir bağımız yok. Bir hakkınızın olduğunu iddia ediyorsanız buyurursunuz mahkemeye ve gidersiniz dava açarsınız mahkemenin kararı neticesinde mahkeme ne karar verirse de siz de saygı duyacaksınız biz de saygı duyacağız” dedi.

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Kayapınar Müftüsü İsmail Fakırullahoğlu da Yılmaz’a şöyle cevap verdi: “Şuanda bu kurum müftülüğe ait. Belediyede olan arkadaşlarınızın imzası var. Bu binayı onlar vermişler. Bu işin kaymakamlığı bu işin hukuku var. Tahliye yetkisi mülkü amirine aittir. Mülkü amiri bize boşalt derse boşaltırız. Onun dışında başka bir şey söylemeyeceğim. Belediye başkanının muhatabı Kayapınar İlçe Müftüsü değildir, Kayapınar Kaymakamıdır onunla konuşun. Şuan Kayapınar Kaymakamlığı müftülüğüne ait bir binadır. Olmadığını siz ispat edeceksiniz. Müftülüğü sevin müftülükle düşmanlık yapmayın, devleti sevin, müftülük sizin binanızdır. İmamları sevin, düşman bir kurum değil. Burası sizin değil, devletin binasıdır, belediye de devletin binasıdır.”

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Ardından, daha önce kayyum olan kaymakam özel korumalarıyla binaya gelerek belediye yetkilileri ile görüştü. Kaymakam binayı geldikten sonra binanın boşaltılması talimatı verdi. Kaymakam korumaları ve polis kreş personelleri ile belediye meclis üyelerini tartaklayarak binadan dışarı çıkardı. Dışarı çıkarılan belediye meclis üyeleri ile kreş personelleri bu tutuma slogan atarak tepki gösterdi.

‘ÇOCUKLARI UYANDIRIN, BURAYI BOŞALTACAĞIZ’

Yaşanan tartışmalara ilişkin Sputnik Türkiye’ye konuşan Belediye Eşbaşkanı Keziban Yılmaz “Göreve geldikten sonra belediye meclisinde karar alarak tahsis işlemini ve protokolü iptal ettik. Bunu da müftülüğe tebliğ ettik. Ancak bugün müftülükten memurlar polis eşliğinde kreşe gelerek ‘Çocukları uyandırın, gönderin buradan. Burayı boşaltacağız’ dediler. Yaptıkları işlemin hukuksuz olduğunu ve varsa bir hak iddialarının gidip dava açmalarını söyledik. Daha sonra müftü gelerek olayı devlet, bayrak, din ile provoke etmeye çalıştı. Gasp ve işgali bu şekilde kapatmaya çalıştı. 155’i arayarak polise ihbar ettik. Ellerinde tahliye kararı olmadan boşaltacaklarını söylediler. Personelimizi ve belediye meclis üyelerimizi tartaklayarak dışarı çıkardılar” şeklinde konuştu.

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Yılmaz, kaymakam ile yaptıkları görüşmeyi de şöyle anlattı: “Kaymakam ile görüştük ancak kaymakam bizimle restleşti. Binanın kendisinin olduğunu ve eski protokol her ne kadar iptal edilmişse de uygulayacaklarını ve binayı vermeyeceklerini söyledi. Kendilerinin binayı işgal ettiklerini söyledi ve yarından itibaren ben de dahil hiçbir personeli içeri alınmayacağı talimatı verdi. Bunun hukuksuz bir işlem olduğunu ve görevi kötüye kullandığını söyledik. Bize ‘Burayı ben işgal ediyorum, size vermiyorum, gidin dava açın’ dedi. Biz de bu devletin mahkemelerine güvendiğimizi ve vereceği kararlara saygımız olduğunu söyledik. Bununla ilgili yasal yollara başvuracağız.”

Yılmaz, meclisin aldığı kararı uygulamadığı gerekçesiyle Kayapınar Emniyet Müdürlüğünü İl Jandarma Komutanlığına şikayet etmek üzere binadan ayrıldı.