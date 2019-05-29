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    Erdoğan: İstanbul'a baktığında sadece rant gören, çıkar gören muhterislerin bu şehri yağmalamasının önüne geçtik

    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 566. yılı kutlama programında açıklamalarda bulunuyor.

    Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    - Rabbimizin bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelediği mübarek Kadir gecenizi de şimdiden kutluyorum. Mevla'mdan tuttuğunuz oruçları, eda ettiğiniz ibadetleri, yaptığınız hayırları katında kabul ve makbul eylemesini diliyorum. Bugün Türk Milleti olarak tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birinin, İstanbul'un fethinin 566. yıldönümünü idrak ediyoruz. İstanbul'un kapılarını İslâm'a açan Fatih Sultan Mehmet Han'ı selamlıyorum. 21 yaşındaki bir cihan hakanını yetiştiren AK Şemseddin Hazretleri'nin selamlıyorum. Resul-u Ekrem efendimizin 'o ne güzel ordudur' diye övdüğü Fatih'in kahraman askerlerini selamlıyorum.

    ''ZULÜM 1453'DE BAŞLADI' SÖYLEMİ AYNI ZİHNİYETİN ÜRÜNÜDÜR'

    - İstanbul bundan tam 566 yıl önce fethedildi. 1453'e kadar kırılmayan İstanbul kilidini kırmak, 21 yaşında genç bir sultan olan İkinci Mehmed'e nasip oldu. İstanbul'a dair hesaplaşma tam 566 yıl hiç bitmedi, hiç eksilmedi. İstanbul'u kaybetmenin acısını tam 566 senedir içlerinden atamayanlar var. Bugün Batı dünyasında adeta bir veba gibi yayılan ırkçılık akımının temel motivasyonlarından biri megaloideası ve onu temsil eden İstanbul'dur. Bugün coğrafyamızı kan ve gözyaşına boğan DEAŞ'çı canilerin hedefi yine bu şehirdir. Yeni Zelandalı teröristin 'Ayasofya'yı minarelerden kurtaracağız' demesi asla tesadüf değildir. 566 yıl sönmeyen bir nefret ateşinin yansımasıdır. Gezi olayları sırasında bu  şehrin duvarlarını 'Zulüm 1453 yılda başladı' diye kirletenler de aynı zihniyettir.

    'KISA SÜREDE BU ŞEHRİ İFTİHAR TABLOSU HALİNE GETİRDİK'

    - Hedefleri medeniyet değerlerimizi, Anadolu'ya asıl kimliğini kazandıran Türk İslam mirasını bu topraklardan kazıyıp atmaktır. Minarelerden ezan sesi kesilene kadar bu hesaplaşma asla bitmeyecektir. İstanbul merkez-i düldan, yani dünyanın merkezidir. Bu şehre hizmet sadece Türkiye'ye  değil dünyaya hizmet etmektir. Hamd olsun Rabbimize bize bu şehre hizmet etme şerefini bize bahşetti. Temiz içme sularının bulunmadığı, çöp dağlarının patlayarak can aldığı, Haliç'in yanından geçmenin bile mümkün olmadığı bu şehri kısa sürede bu şehrin iftihar tablosu haline getirdik. İstanbul'a baktığında sadece rant gören, çıkar gören muhterislerin bu şehri yağmalamasının önüne geçtik. İstanbul'un çehresini değiştirdik. Peygamber efendimizin övdüğü bu şehri asıl kimliğine yeniden kazandırdık.

    'BU SENE SONU İSTANBUL-İZMİR KARAYOLU'NU AÇACAĞIZ'

    - Marmaray, Avrasya, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü İstanbullu hemşerilerimizin hizmetine kavuşturduk. Dünyanın en büyüklerinden olacak İstanbul Havaalanı'nın ilk etabını hizmete açtık. İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi 3,5 saate düşürecek otoyolunu etap etap hizmete açıyoruz. İnşallah bu yıl sonunda tam olarak İstanbul-İzmir karayolunu hizmete açacağız. İstanbul'un iki yakasına toplamda yaklaşık 7 bin yataklı iki dev şehir hastanesi yapıyoruz. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yapımı süratle devam ediyor. Önümüzdeki yıl hizmete sunuyoruz. İnşallah yeni dönemde İstanbul'un güzelliğine güzellik katmaya devam edeceğiz. Atatürk Havaalanı'nın büyük bir bölümünü millet bahçesi haline getireceğiz.

    'BİNALİ BEY KARDEŞİMİZİN ETRAFINDA KENETLENMENİZİ İSTİYORUM'

    - İstanbul dünyanın en saygın şehirlerinden bir tanesi. İstanbul'da gönlüne dokunmadık tek bir vatandaşımızı bırakmayacak şekilde bir çalışma yürüttüğümüzde Allah'ın izniyle ulaşamayacağız hedef yoktur. Binali Yıldırım Bey kardeşimiz bu şehirde başladığı hizmet kariyerinin Bakanlık, Başbakanlık, Meclis Başkanlığı görevinin birikimini tekrar İstanbul'a sunmaya hazırdır ve İstanbul'un hizmetkârı olmaya adaydır. Gerek 25 ilçemiz gerek inşallah Binali Yıldırım kardeşimiz gerekse Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkanı olarak üçlü bir güçle İstanbulumuzu çok daha farklı bir yere uçuracağız. Sizlerden Binali Yıldırım Bey kardeşiminim yanında kenetlenmenizi istiyorum. Türkiye ve İstanbul'u 2053 vizyonuna beraberce taşıyacağız.

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