Dünyaca ünlü hafızlar Beştepe Millet Camisi'nde buluşacak

Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Beştepe Millet Camisi'nde, 31 Mayıs Cuma akşamı Kadir Gecesi özel programı düzenlenecek.
Türkiye'den Adem Kemaneci, Güney Afrika'dan Abdurrahman Sadien, İran'dan Ahmet Abu'l Kasimi ile Suriye'den Mu'tasım el-Asali ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Din Musikisi Korosu'nun yer alacağı programa, tüm vatandaşlar davet edildi.
Beştepe Millet Camii’nde, 31 Mayıs Cuma saat 23:30’da, dünyaca ünlü hafızların ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Din Mûsikîsi Korosu’nun yer alacağı Kadir Gecesi Özel programı düzenlenecektir. Tüm halkımız davetlidir. pic.twitter.com/m2ymQ5BJzz— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) May 29, 2019
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