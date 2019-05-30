Kayıt
06:49 30 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu CHP'ye nasıl üye olduğunu anlattı

    © REUTERS / MURAD SEZER
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı kazanan, ancak daha sonra Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu, gençliğine dair bazı detayları ve siyasete girişini anlattı.

    Sözcü'de Özlem Gürses'in imzasıyla yayımlanan ve Ekrem İmamoğlu'nun gençliğine odaklanan yazı dizisinin ikinci bölümü yayımlandı.

    Gürses, dizinin bu bölümüne "Türkiye'nin dikkatle ve ilgiyle izlediği Ekrem İmamoğlu'nun başarısı şaşırtıcı değil. Yaşam hikayesini okurken ve hazırlarken tanık olduklarım, seçim sürecinde gözlemlerim, kendisiyle ve ailesiyle yaptığım her sohbette öğrendiklerim bu başarının izlerini taşıyor" ifadesiyle başladı.

    © AA /
    Takan: Saraya çok yakın bir anketçi, son yaptığı saha çalışmasını Erdoğan'a sundu
    "Üniversite yıllarından başlayan ‘kendinden başka insanların da farkında olma’ hali, İmamoğlu'nun siyasi çizgisini de belirlemiş. Herkesin derdiyle dertlenen, sürekli çözüm için uğraşan, vazgeçmeyen bir karakter. Aile şirketinde çalıştığı günlerden başlayarak her zaman ‘ekiple çalışmış’. Planlı, istikrarlı ve sabırla yönetilen, sakin ama kararlı bir kazanma hikayesi onunki" diyen Gürses, devamında "İstanbul'un seçilmiş son belediye başkanı Ekrem İmamoğlu yazı dizimizin ikinci bölümünde üniversiteden yeni mezun ‘Ekrem’in iş yaşamına geçişini, siyasete ilgisini ve Atatürk hayranlığı nedeniyle nasıl CHP'ye üye olduğunu okuyacaksınız" bilgisini verdi.

    Dizinin "Atatürk’e hayranlığı onu CHP üyesi yaptı" başlığıyla yayımlanan ikinci bölümü şöyle:

    "Ekrem İmamoğlu, Kıbrıs'ta geçirdiği öğrencilik yıllarında futboldan hiç kopmadı. Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okurken futbol kişilik özelliklerine çok şey kattı, sosyal demokrasi ile de o yıllarda tanıştı.

    KARAKTERİ İZ BIRAKTI

    Arkadaşları tarafından çok sevilen, uyumlu, sakin ve centilmen karakteriyle iz bırakan genç Ekrem, Kıbrıs'taki üçüncü yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'ne yatay geçiş yaptı. Çünkü ailesi 1987 yılında Trabzon'dan İstanbul'a göç etmiş ve yeni bir mücadeleye başlamıştı. Babası Hasan İmamoğlu, Ekrem'in kendisiyle çalışmasını istiyordu. Ekrem 1990 yılında Kıbrıs'taki öğrenciliğine son verdi. Eğitim hayatı da iş yaşamı da İstanbul'da devam edecekti artık…

    KÖFTECİ EKREM

    Hem okul hem de işler yoğundu. Bir inşaatları Merter'de, diğeri Beylikdüzü'nde, evleri Göztepe'de, büroları Kadıköy'de, okulu ise Avcılar'daydı. Bu semtler arasında her gün 7-8 araç değiştirince İstanbul'u köşe bucak öğrendi.

    Ekrem İmamoğlu'nu, iftar için gittiği evin 19 yaşındaki oğlu Tayyip Erdoğan kapıda karşıladı
    DHA
    İftarda 19 yaşındaki Tayyip Erdoğan ile buluşan İmamoğlu: Yarın Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirdi derler
    Babasının yönlendirmesiyle inşaatın yanında, yeni bir sektöre daha, gıda işine girdi. Güngören'de İmamoğlu Akçaabat Köftecisi adlı dükkanı 1992'de açtılar. İşi seven ve sistemi yönetebilecek ikinci bir ortağı bulamadıkları için önce 2001'de Ekrem İmamoğlu ve 2009'da ise aile gıda işinden çıktı. Ekrem artık bir mimar, bir mühendis kadar bilgi sahibi olduğu yapı sektöründe uzmanlaşacaktı.

    SİYASETE UZAK DEĞİLDİ

    İmamoğlu Ailesi siyasete uzak değildi. Aile fertleri arasında farklı politik görüşleri ve liderleri destekleyen isimler vardı. Ekrem İmamoğlu'nun büyük dedesi ve dedesi Demokrat Partili idi. Büyük amcası Necmettin Erbakan hayranıydı. MHP'ye oy veren bir diğer amcası İmamoğlu'na çocukluğunda Oğuz Kaan Destanı'nı okutmuştu. Anavatan Partisi'nde (ANAP) siyaset yapmış olan baba Hasan İmamoğlu, 1984-1987 arasında Trabzon Merkez İlçe Başkanlığı görevini üstlenmişti. Kayınbiraderi DYP'den milletvekili adayı bile olmuştu.

    GENÇLİK KOLUNA GİRDİ

    Anne tarafı ise nesillerdir CHP'liydi. Kısacası Türkiye'deki siyasi yelpazenin her rengini iyi tanıyordu Ekrem. Babasının etkisiyle önce bir dönem ANAP gençlik kollarında görev aldı.

    2000'lerden itibaren siyasi tercihi netleşti. Artık kararlı bir CHP seçmeni olmuştu. İmamoğlu'nu CHP'ye yaklaştıran Atatürk'e olan büyük hayranlığı idi. İlkokuldan bu yana Atatürk'le ilgili ne bulursa okumuş, her ortamda Atatürk'ün düşüncelerinin, mücadelesinin ve politik çizgisinin kavgasını vermişti…

    HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

    Büyük dedesi Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'le birlikte savaşmıştı. Ekrem, dedesinin anlattığı savaş yıllarını dinlerken çoğu zaman hüngür hüngür ağlardı. Babasının ANAP geçmişi nedeniyle, Ekrem İmamoğlu'nun AKP'ye yakınlaşacağını düşünenler olmuştu. Ancak o, AKP'yi ‘kuruluşu ve idari yapılanması açılarından yeterince demokratik’ bulmuyordu. AKP'ye giren ‘tek tip’leşiyordu, özgür tartışma ortamı kalmıyor, biat kültürü her şeye sirayet ediyordu.

    © REUTERS / Murad Sezer
    İmamoğlu: Referandumu, cumhurbaşkanlığı seçimini hatırlıyorsunuz, hani ekonomi fırlayacaktı?
    DİLEK İMAMOĞLU, EŞİNİ ANLATIYOR: ÇOK SABIRLI VE ÖZVERİLİDİR BAŞARISININ SIRRI DA BUDUR

    Ekrem İmamoğlu'nun büyük aşkı, 23 yıllık eşi, Selim, Semih ve Beren'in annesi… 18 Kasım 1974'te Trabzon'da doğmuş Dilek. Lise ve sonrasını ise İstanbul'da geçirmiş. İstanbul Üniversitesi'nde önce turizm sonra kamu maliyesi bitirmiş. Bir süre ailesinin tekstil firmasında finans işlerine bakmış.

    EĞİTİMİNE DEVAM EDİYOR

    ‘Hayatın her alanında gelişime inanırım’ diyor. Tam da bu nedenle düzenli spor yapıyor, çocuklarının eğitimine titizlikle eğiliyor, çevresindeki tüm kadın ve gençleri destekliyor, üniversite eğitimine de devam ediyor. İşletme bölümünde yüksek lisansını Kadir Has Üniversitesi'nde tamamlamış. Şimdi ise aynı alanda doktora yapıyor. Eşi Ekrem İmamoğlu'nu şöyle anlatıyor:

    ‘Ekrem'in en sevdiğim özelliği çok çalışkan ve sorumluluk sahibi olması. Ama en sevmediğim özelliği de yine çok çalışkan ve sorumluluk sahibi olması. O kadar çok çalışıyor ki ailecek bir tatil planı bile yapmak imkansız… Çok sabırlı ve özverilidir. Başarısının da sırrı bu.’

    Ama Türkiye, Dilek İmamoğlu'nu en çok Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Hanım'la kendisi bir fotoğraf karesi içinde kıyaslandığında söylediği şu sözleriyle hatırlayacak:

    ‘Bu tarz paylaşımların iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Eğer bir aşağılama ya da güzelleme yaptıklarını sanıyorlarsa bilmeliler ki beni de aşağılıyorlar. Çünkü ben Sayın Semiha Yıldırım'ın fotoğrafına bakınca kendi annemi, kendi ablamı görüyorum.’

    EŞİNE VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

    seçim - sandık - oy
    © AFP 2019 / Ozan Köse
    Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Sarı: Yüzde 59'luk bir kesim seçimlerin yenilenmesini istemediğini söyledi
    Ekrem, Dilek'i ağabeyi ile arkadaşlığı nedeniyle gittiği aile şirketlerinde 1994'te görür ilk kez… İlk anda hissettiği aşk, kısa sürede evlilik teklifi yapmasına neden olur. Üniversiteye gitmek isteyen Dilek, İmamoğlu'nun ‘Hem oku hem evlenelim’ teklifini kabul etmez. İmamoğlu'nun ‘ikna gücü’ devreye girer, bu kez aldığı yanıt ‘evet’tir. Nişanlıyken Dilek, üniversiteye kaydolur. Ekrem, eşine verdiği sözü tutar, eğitimini hep destekler. Evliliklerinden iki yıl sonra, 1997'de oğulları Selim dünyaya gelir. 2005'te ikinci oğulları Semih ve 2011'de kızları Beren dünyaya gelir.

    HİÇBİR ADIMINI ÖLÇÜSÜZ VE STRATEJİSİZ ATMADI

    2004'te ona CHP'den Beylikdüzü belediye başkan adaylığı teklifi ettiler. Erkendi, reddetti.

    Siyasete girme fikri 2008 yılında olgunlaştı. Hayatı boyunca hiçbir adımı ölçüsüz ve stratejisiz olmamıştı. Siyasete girme kararını önce eşi Dilek'le paylaştı. Onun desteği olmadan bu yolda ilerleyemeyeceğini biliyordu. Dilek, tek bir şartla ‘Evet’ dedi: ‘CHP dışında bir partiden aday olamazsın, sana asla destek vermem.’ İmamoğlu'nun kafasındaki tek parti de oy verdiği CHP'ydi zaten.

    Bi De Bunu Dinle
    Doç. Dr. Ceren Sözeri: AK Parti'nin uyguladığı çarpık propaganda muhalif seçmende ters teper
    AİLESİNE NE DEDİ?

    Sırada geniş ailesi vardı. 2008'de bir restoranda geniş bir aile toplantısı organize etti. 100 kişilik bir grubu topladı. Dayısı Cemal İnan, CHP'den Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesiydi. Amcası Ali İmamoğlu, 2004'te AKP'den Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na aday adayı olmuştu. Aile büyüklerine sordu: ‘Ben siyasete girdiğim zaman, siz siyasi hayatınızı sürdürecek misiniz?’ Eğer ‘Evet’ yanıtı alsaydı, siyaseti unutacaktı. 38 yaşındaydı, düşüncelerini, planlarını, hedeflerini anlattı. Beylikdüzü belediye başkanı olmak istediğini açıkladı. Ailenin çoğunu ikna etti. Tam desteklerini aldı. Parti tercihini de açıklamıştı: CHP. 2008'in son çeyreğinde CHP'ye üye oldu. Şimdi sırada Beylikdüzü İlçesi'ni ayağa kaldırmak vardı."

    Etiketler:
    belediye, yerel seçim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Dilek İmamoğlu, CHP, Ekrem İmamoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Dünyada en çok fotoğraflanan turistik mekanlar listesinin 2. sırasına yerleşen Kapadokya'nın manzarası.
    Dünyada en çok fotoğraflanan turistik mekanlar
    Karikatür
    İngiltere Başbakanı May, 7 Haziran'da görevi bırakıyor
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet