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07:37 30 Mayıs 2019
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    '15 günlük maaşını isteyen kayyum, belediyeden olumsuz yanıt alınca icra takibi başlattı' iddiası

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    Türkiye
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    15 günlük belediye başkanlığı vekaleti maaşının, banka hesabına yatmadığını öne süren Arıcan HDP’li belediyeden maaşının hesabına yatırılmasını istedi. Belediye içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle olumsuz yanıt verince Arıcan icra takibi başlattı.

    31 Mart yerel seçimlerinde Van’ın Edremit ilçesine bağlı Süphan Mahallesi Muhtarı seçilen Ayhan Komi’nin yerine kayyum atandı. Komi’nin yerine geçen yıl da kayyum atanmıştı.
    Van Edremit'te muhtar Komi'nin yerine yine ikinci kez kayyum
    Şırnak’ın Cizre İlçe Kaymakamı Faik Arıcan, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde, ilçe belediyesini de İçişleri Bakanlığı tarafından atanan kayyum olarak yönetiyordu. Seçimlerde HDP’li eşbaşkan adaylar, belediye başkanlığını kazandı. Kayyumun da belediyedeki atanmış görevi sona erdi.

    Cumhuriyet'te Mahmut Oral'ın imzasıyla yayımlanan haberde "Kaymakamlık görevini yürütmeye devam eden Faik Arıcan, 15-31 Mart tarihleri arasında kalan 15 günlük belediye başkanlığı vekaleti maaşının, banka hesabına yatmadığını öne sürerek, bir yazıyla HDP’li belediyeden maaşının ivedi olarak hesabına yatırılmasını istedi" iddiasına yer verildi.

    Söz konusu haber şöyle devam etti: 

    "Arıca’nın bu talebini değerlendiren belediye yönetimi, 15 günlük maaşı yatıramayacaklarını bildirdi. HDP’li Cizre Belediyesi Eşbaşkanı Mehmet Zırığ tarafından Arıcan’a gönderilen cevabi yazıda, belediyenin içinde bulunduğu ekonomik durum ve mali kaynakların yetersizliği nedeniyle, 15 günlük maaşın yatırılamayacağı bildirildi. 

    Bunun üzerine kayyum Arıcan, ikinci bir girişimle, belediyeyi icraya verdi. Avukatı aracılığıyla Cizre İcra Dairesi’ne başvuran Arıcan, İcra Müdürlüğü aracılığıyla bir kez daha maaşını istedi. Kayyum Arıcan, 15 günlük maaşının 6 bin 744,84 TL olduğunu, faziyle birlikte alacağının 6 bin 825,32 TL’ye ulaştığını belirterek, ödenmesini talep etti. Böylelikle kayyum Arıcan’ın belediye başkan vekilliği dönemdeki maaşının da yaklaşık 13 bin 500 TL olduğu da ortaya çıkmış oldu."

    Etiketler:
    maaş, haciz, Belediye, kayyum, Cizre
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