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07:37 30 Mayıs 2019
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    Zeydan Karalar

    Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: Bu hale biz getirmedik, sorunları çözmeye çalışıyoruz

    © AA / Burak Milli
    Türkiye
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    Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, borç durumuna yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Görevi yeni devraldıklarına vurgu yapan Karalar, "Borç konusunda bazı eleştirilere maruz kalıyoruz. Bilmeliler ki belediyeyi bu hale biz getirmedik. Acil olanlardan başlayarak sorunları çözmeye çalışıyoruz" dedi.

    Sertaç Eş, Cumhuriyet'te "Adana borcu borçla ödüyor" başlığıyla yayımlanan haberinde "Büyükşehir Belediyesi’nin zor durumu seçim propaganda döneminden anlaşılıyordu. Temel neden plansız yapılaşma. Merkezi iktidarın 'yatırım' diye yaptıkları, yeni yatırımları zorunlu kılmış" ifadesini kullandı.

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    © Fotoğraf : Twitter
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    "Kent merkezi yoğun olarak Seyhan Nehri’nin batısında kurulurken, yeni yapılan şehir hastanesi ve stadyum gibi tesisler nehrin doğusunda yer alıyor. Ancak ulaşımı sağlayacak altyapı yok. Hüseyin Sözlü döneminde başlanan Devlet Bahçeli Köprüsü bitirilememiş durumda, bu gidişle bitirilmesi de biraz zor. Bunun dışında Seyhan üzerinde 'kazıkları çakılmış' iki köprü inşaatı daha var" diyen Eş, şöyle devam etti:

    "Kentte ciddi bir işsizlik var ve belediyelerden beklenti de bu oranda yüksek. Ancak şu aşamada Büyükşehir Belediyesi’nin beklentileri karşılama olanağı kalmamış. Çünkü mali tablo hiç de iç açıcı değil. Büyükşehir’in borcu 3 milyar 784 milyar TL. Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin borcu (ASKİ) ise 923 milyon TL. 

    Başkan Zeydan Karalar’ın birinci önceliği personel maaşlarının ödenmesi. Büyükşehir Belediyesi, bunu aksatmamak için ASKİ’den borç alıyor, ancak bu kurum da borçlu.

    Geçen dönem Seyhan Belediyesi’ni de benzer koşullarda devralan ve belli bir noktaya getiren Karalar, 'Borç konusunda bazı eleştirilere maruz kalıyoruz. Bilmeliler ki belediyeyi bu hale biz getirmedik. Acil olanlardan başlayarak sorunları çözmeye çalışıyoruz. Halkımızın parasını hiçbir şekilde heba edemeyiz' diyor.

    Bir bilgi daha, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesindeki personel giderleri yasal sınırı yüzde 2.34 oranında aşmış durumda. Bu sınırlamayı belediyelere getiren de bugünkü iktidar, durumun düzeltilmesi gündeme gelince en büyük tepkiyi gösteren de Cumhur İttifakı.

    Adana özelinde anlatmaya çalıştığımız belediyelerin durumu, CHP’nin önümüzdeki dönem zor sınavı olarak görülüyor. Maaş ödemek, hizmet üretmek, istihdama katkı sunmak ve bunların tamamını saydam bir şekilde gerçekleştirmek... Başarı, CHP’nin yereldeki iktidarının genele yükselmesini sağlayabilir."

    Etiketler:
    çözüm, sorun, borç, Belediye, Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana, Zeydan Karalar
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