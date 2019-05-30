Cumhuriyet: Erdoğan’ın, bir dönemin ağır toplarına görevler vermesi çok yönlü strateji

Cumhuriyet'te "Erdoğan’ın, bir dönemin ağır toplarına görevler vermesi çok yönlü strateji" başlığıyla yayımlanan haberde "AKP içinde bir süredir 31 Mart seçim sonuçları değerlendirilirken partinin ‘fabrika ayarları’na ve kuruluş ilkelerine döneceği beklentisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, partide bir dönem etkili olan, ancak son dönemlerde kulvar dışı kalan ağır toplarına yeni makam ve görevler vererek sahaya çekme girişimiyle kendini gösterdi" ifadesi kullanıldı.

© AA / Haluk Satır Arınç ne kadar maaş alacak?

Emine Kaplan'ın kulislere dayandırdığı haber şöyle devam etti:

"Sık sık ‘bu trenden inen bir daha binemez’ diyerek küskünlere ve muhaliflere mesaj gönderen Erdoğan’ın bu hamleyle yavaş yavaş ete kemiğe bürünmeye başlayan yeni parti hazırlıklarına karşı ‘vagonları koruma’ ve son seçimlerde kaybettiği seçmen kitlesini ‘kuruluş ilkelerine dönüyoruz’ mesajıyla tekrar toplama stratejisi izlediği kaydediliyor. Erdoğan, bunun için şimdiye kadar eski vekillerin istihdam alanı olarak kullandığı bakan yardımcılıkları, bankalar ve kamuya bağlı şirketlerin yönetim kurullarına ek olarak yeni sistemin olanaklarını kullanıyor.

31 Mart seçimlerinin hemen ardından yaptığı balkon konuşmasında ‘seçmenin verdiği mesajı iyi değerlendireceklerini’ belirten, partinin MKYK ve MYK toplantılarında ‘fabrika ayarlarına ve kuruluş ilkelerine dönecekleri’ mesajını veren Erdoğan, hem Ali Babacan hem de Ahmet Davutoğlu’nun parti kuracağı iddiaları, Davutoğlu’nun manifesto yayımlayarak şimdilik ‘parti içi mücadele’ gibi gözükse de resmen sahalara inmesi karşısında bazı kararlar almak zorunda kaldı. Parti kulislerinde zor bir süreçten geçildiği, bir tek kişinin bile kaybedilemeyeceği, trenin ve vagonların korunması gerektiği değerlendirmesi yapılıyor.

© AFP 2019 / Arşiv Taşgetiren: Ali Babacan eksenli grup ülke meseleleri üzerine dosyalar hazırlıyor

Bir dönem partide ve hükümette önemli görevler üstlenmiş, ancak sonraki süreçte dışarıda bırakılmış isimlerden eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, eski TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, farklı bakanlık görevlerinde bulunan Faruk Çelik başta olmak üzere partiyle bağını koparmayan ancak dışlandıklarını düşünen ve yeni oluşumlara doğru kayabileceği değerlendirilen isimlere yeni makam ve görevler verilmesinin Erdoğan’ın yeni stratejisinin bir parçası olduğu belirtiliyor. Erdoğan’ın bu hamleyle hem parti içindeki küskünlüklere son verilmesi hem de olası parti kurulması girişimine karşı Davutoğlu ve Babacan’ın çevresinin boşaltılması, güçlenmelerinin önlenmesi ve iki ismin yanına kayma eğiliminde olan isimlerde ‘bize de görev verilebilir’ beklentisi oluşmasını amaçladığı kaydediliyor."