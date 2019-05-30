Davutoğlu’nun eski danışmanı, İmamoğlu’nun askerlik arkadaşı çıktı: Ben Ekrem’i askerde tanıdım, tereddütsüz kefilim

Bayar, kişisel Twitter hesabında paylaştığı fotoğrafa “Adamı en iyi askerlikte tanırsın. Vatansever mi, dürüst mü, mümin mi, adil mi, cesur mu, paylaşımcı mı, yoldaş mı? Hepsi dökülür. Ben Ekrem’i askerde tanıdım. Saydığım hususlarda tereddütsüz kefilim" notunu düştü.
Adamı en iyi askerlikte tanırsın. Vatansever mi, dürüst mü, mümin mi, adil mi, cesur mu, paylaşımcı mı, yoldaş mı? Hepsi dökülür. Ben Ekrem’i askerde tanıdım. Saydığım hususlarda tereddütsüz kefilim. pic.twitter.com/EBhwf3bvlk— Atılgan Bayar (@atilganbayar1) May 29, 2019
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