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08:18 30 Mayıs 2019
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    Ali Erbaş - Diyanet

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yenikapı’da 300 binin üzerinde vatandaşımızla açık havada teravih namazı kılacağız

    © AA / Ordu Büyükşehir Belediyesi
    Türkiye
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    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 1 Haziran’da İstanbul Yenikapı’da 300 binin üzerinde vatandaş ile birlikte açık havada teravih namazı kılacaklarını söyledi.

    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, başkanlık binasında dün basın mensupları için bir iftar yemeği verdi.

    Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar yemeğinin ardından konuşan Erbaş, dünyanın farklı coğrafyalarında ihtiyaç sahiplerine 100 bini aşkın gıda paketi ulaştırdıklarını, 200 bin kişiye iftar verdiklerini, yurt içinde 40 bin adet alışveriş kartı dağıttıklarını, yurt içinde 5 bin yurt dışında 11 bin çocuğuna bayramlık kıyafet yardımı yaptıklarını anlattı.

    © DHA /
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    Toplamda 22 milyon liranın üzerinde yardım yaptıklarını açıklayan Erbaş, şunları söyledi:

    “Bu çalışmalarımız artarak devam edecektir. Milletimizin yardım elini, büyük bir sorumluluk, hassasiyet ve şeffaflıkla, yurt içi ve yurt dışında ihtiyacı olan kardeşlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Buna ihtiyacımız var. Muhtacın yardım almaya ihtiyacı olduğu gibi, imkânı olanın, zenginin de yardım etmeye ihtiyacı var. Çünkü yardımlaşmak hepimize iyi gelecek. Hepimize iyilik getirecektir.

    İnşallah 1 Haziran Cumartesi akşamı İstanbul Yenikapı’da 300 binin üzerinde vatandaşımızla açık havada teravih namazı kılarak bu yılın Ramazan ayını taçlandırmış olacağız. İstanbul’un fethinin 566’ını yıldönümü münasebetiyle Yenikapı’da İstanbullu kardeşlerimizle birlikte Enderun usulü teravih namazı kılacağız. Buradan bu faaliyetimizi de duyurmuş olayım.

    Şimdiden Kadir gecenizi ve Ramazan bayramınızı tebrik ediyor, bu mübarek zamanların, sizlere, ailelerinize, milletimize ve tüm Müslümanlara huzur ve esenlik getirmesini cenabı Allah’tan niyaz ediyorum."

    Etiketler:
    İstanbul, Namaz, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş
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