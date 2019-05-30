Ahmet Hakan: Rakip kanaldaki 'sunucu' bel altı, bel üstü falan dinlemeden sallıyor, al sen yap bacım

Ahmet Hakan, "Al sen yap bacım" başlığıyla yayımlanan yazısında adını anmadan gazeteci Didem Arslan Yılmaz'ı eleştirdi.

"Rakip televizyon kanalında bir ‘sunucu’ var. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun yapacakları tartışmanın kendi programında gerçekleşmesi için resmen ve alenen ayılıyor, bayılıyor, ölüyor, bitiyor" diyen Hakan, şöyle devam etti:

© Fotoğraf : YouTube Eski CNN Türk çalışanı Emin Çapa: İmamoğlu yayını bitsin diye reji telefonla arandı

"Öyle delice istiyor ki bunu...

Ekrem Bey’e ayrı yalvarıyor, Binali Bey’e ayrı yalvarıyor.

Bununla da yetinmiyor.

Böyle bir tartışmayı yönetme ihtimali olan kişilere de fırsatını bulunca bel altı, bel üstü falan dinlemeden...

Sallıyor babam sallıyor.

Bu kapsamda...

Bana da sallamış bu ’sunucu’...

Konuk ettiği başkan adayına dönüp...

Beni kastederek...

Aşağı yukarı şuna benzer bir laf etmiş:

‘O mahalleden bu mahalleye sürüklenen bir adamın böyle bir tartışmayı yönetmesini istemezsiniz değil mi başkanım?’

Gözü öyle dönmüş ki...

- Ne ’Bu kadar istekli görünmem biraz ayıp kaçabilir’ diye zerre tereddüdü var.

- Ne de ’Rakibimi karalamak bana yakışmaz’ diye kendine bir telkini var.

Buradan kendisine sesleniyorum:

Yahu bacım!

Madem üç kuruşluk reyting için bu kadar çirkinleşeceksin...

Al senin olsun!

Aha da sana söz:

Top yanlışlıkla bana gelirse... Vallahi de billahi de...

‘Ben istemem, o yapsın’ diyeceğim."

© REUTERS / Murad Sezer İmamoğlu: Montajlanan konuşmamın tamamını yayınlıyorum, iftiracıları Allah'a havale ediyorum

Habertürk TV'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programının moderatörü Didem Arslan Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminde yarışan CHP'li Ekrem İmamoğlu ve AK Partili Binali Yıldırım'a birçok kez 'ortak program' teklif etti.

Bu teklifi son olarak Ekrem İmamoğlu ile birlikte gerçekleştirdikleri yayında yineleyen Yılmaz, programın kendi moderatörlüğünde, Habertürk TV ekranlarında yapılması gerektiğini söyledi. Yılmaz bunun 'tarafsız ve bağımsız yayıncılık' adına önemli olduğunu kaydetti.