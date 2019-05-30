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09:10 30 Mayıs 2019
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    Ahmet Hakan

    Ahmet Hakan: Rakip kanaldaki 'sunucu' bel altı, bel üstü falan dinlemeden sallıyor, al sen yap bacım

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, adını anmadan Habertürk TV'de yayınlanan 'Türkiye'nin Nabzı' programının moderatörü Didem Arslan Yılmaz'ı eleştirdi.

    Ahmet Hakan, "Al sen yap bacım" başlığıyla yayımlanan yazısında adını anmadan gazeteci Didem Arslan Yılmaz'ı eleştirdi.

    "Rakip televizyon kanalında bir ‘sunucu’ var. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun yapacakları tartışmanın kendi programında gerçekleşmesi için resmen ve alenen ayılıyor, bayılıyor, ölüyor, bitiyor" diyen Hakan, şöyle devam etti:

    Emin Çapa
    © Fotoğraf : YouTube
    Eski CNN Türk çalışanı Emin Çapa: İmamoğlu yayını bitsin diye reji telefonla arandı
    "Öyle delice istiyor ki bunu...

    Ekrem Bey’e ayrı yalvarıyor, Binali Bey’e ayrı yalvarıyor.

    Bununla da yetinmiyor.

    Böyle bir tartışmayı yönetme ihtimali olan kişilere de fırsatını bulunca bel altı, bel üstü falan dinlemeden...

    Sallıyor babam sallıyor.

    Bu kapsamda...

    Bana da sallamış bu ’sunucu’...

    Konuk ettiği başkan adayına dönüp...

    Beni kastederek...

    Aşağı yukarı şuna benzer bir laf etmiş:

    ‘O mahalleden bu mahalleye sürüklenen bir adamın böyle bir tartışmayı yönetmesini istemezsiniz değil mi başkanım?’

    Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu ve Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programı
    © Fotoğraf : Twitter
    CNN Türk: Tarafsız Bölge'de Yıldırım 1 saat 18 dakika 40 saniye konuştu, İmamoğlu yayını 1 saat 25 dakika sürdü
    Gözü öyle dönmüş ki...

    - Ne ’Bu kadar istekli görünmem biraz ayıp kaçabilir’ diye zerre tereddüdü var.

    - Ne de ’Rakibimi karalamak bana yakışmaz’ diye kendine bir telkini var.

    Buradan kendisine sesleniyorum:

    Yahu bacım!

    Madem üç kuruşluk reyting için bu kadar çirkinleşeceksin...

    Al senin olsun!

    Aha da sana söz:

    Top yanlışlıkla bana gelirse... Vallahi de billahi de...

    ‘Ben istemem, o yapsın’ diyeceğim."

    © REUTERS / Murad Sezer
    İmamoğlu: Montajlanan konuşmamın tamamını yayınlıyorum, iftiracıları Allah'a havale ediyorum
    NE OLMUŞTU?

    Habertürk TV'de yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programının moderatörü Didem Arslan Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminde yarışan CHP'li Ekrem İmamoğlu ve AK Partili Binali Yıldırım'a birçok kez 'ortak program' teklif etti. 

    Bu teklifi son olarak Ekrem İmamoğlu ile birlikte gerçekleştirdikleri yayında yineleyen Yılmaz, programın kendi moderatörlüğünde, Habertürk TV ekranlarında yapılması gerektiğini söyledi. Yılmaz bunun 'tarafsız ve bağımsız yayıncılık' adına önemli olduğunu kaydetti.

    Etiketler:
    Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım, Habertürk TV, CNN TÜRK, Didem Arslan Yılmaz, Ahmet Hakan
    Topluluk kurallarıTartışma
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