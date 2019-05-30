Kayıt
09:11 30 Mayıs 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Soylu'dan İmamoğlu'na: Başkan olsa bizi vizeyle sokacak buraya

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    206

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için yeniden aday gösterilen Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Soylu, "Allah'tan büyükşehir belediye başkanı değil. Olsa bizi vizeyle sokacak buraya. 23 Haziran'a kadar buradayım Allah'ın izniyle" dedi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Benim endişem ve korkum şudur. Açıkça söyleyeyim; İstanbul güç veren güçlü bir şehirdir. İstanbul gücü üzerinden 23 Haziran sonrası birileri Türkiye'nin istikrarına yeni bir yol, yeni bir gri iklim açmaya çalışıyor. Buna müsaade etmemek lazım” dedi.

    © AA / Mehmet Eser
    Soylu: Ekrem Bey sinirli son zamanlarda, demin de bir çocuğu tokatladı
    Bakan Soylu, AK Parti ve MHP İlçe Teşkilatları koordinasyonunda Başakşehir'deki Millet Kıraathanesi'nde düzenlenen sahur programına katıldı. STK temsilcileri ile kanaat önderlerinin yer aldığı programda konuşan Soylu, ramazan ayının bu millet ve coğrafya için ayrı bir önem ihtiva ettiğini ve manevi olarak Türk milletinin paylaşma ve bir arada yaşama kültürünü benimsemiş bir millet olduğunu söyledi.

    Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyada darbe iştahının her zaman olacağını benzer ülkelerin içinde bulunduğu durumları örnek vererek anlatan Soylu, darbe girişimlerinin önlenebilmesi için Türkiye'nin altyapısının güçlü ve istikrarlı olması gerektiğini belirtti.

    'BU İSTİKAMETTE GİTMEMİZ LAZIM'

    15 Temmuz darbe girişiminde de bu maneviyat, cesaret ve ferasetin Allah tarafından Türk milletine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verildiğine dikkati çeken Süleyman Soylu, şöyle konuştu:

    "Türk milletinin hain darbe girişimini önlemesinin ardında bu birlik ve beraberlik ruhu yatıyor. Allah bizden bunu eksik etmesin. Bizden sonra gelecek nesillere de bu bereketi bu zenginliği nasip etsin. Bize birçok insan kızdığı halde milyonlarca insana sahip çıktık. Bu ülkede 450 bin çocuk doğdu. Bu ne demek biliyor musunuz? İnancımızın bize yüklediği sorumluluklar var ve bizim inancımız her insanın bir alem olduğunu söyler. Biz 450 bin alem belki annesinin karnında öldürülecekti. Belki annesinin hamileyken tecavüze uğrayarak katledileceği o insanlara bizim büyük medeniyetimizin mirasını emanet ettiği ahlakla sahip çıktık. Cenabı Allah da ortaya koyduğumuz asaletin ve mazlumlara sahip çıkmanın, haksızlığa karşı diklenmenin bizi bu büyük bela ve kazalardan koruduğuna inancımız tamdır. Bu istikamette gitmemiz lazım. Ben buna inanıyorum."

    © REUTERS / Murad Sezer
    İmamoğlu'ndan Soylu'ya 'tokat' yanıtı: Bir hekim tavsiye ediyorum kendisine
    'ALMIŞ KAYDINI BAŞKA TARAFA GETİRMİŞ'

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine değinen Soylu, şunları kaydetti:

    "Tam 1.5 aydır yapmadıkları tezvirat ve dedikodu kalmadı. Güya ben İçişleri Bakanıyım, İstanbul'a 100 bin polis getireceğim ve oy kullandıracağım. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı diyor ki '31 Mart'ta kim oy kullanmışsa aynı kişiler 23 Haziran'da da oy kullanacaklar.' Ama tezvirat ve dedikodu her tarafta. Bir sanatçı çıkıyor, 'Benim kaydımı sildiler' diyor. Nüfus Genel Müdürüne diyorum ki 'Şuna bakıver.' Bakıyor, 29 Mart'ta kendi kaydını almış başka tarafa getirmiş. 'CNN Türk'te kameraman 4 kişi işten çıkarıldı' diye yalan söylüyorlar, açıklama yapıyor”

    İstanbul'un dünyanın en güzel ve güçlü şehirlerin önünde geldiğini ve son dönemde birilerince İstanbul'da güvensizlik iklimi yaratılmaya çalışıldığını savunan Bakan Soylu, şunları kaydetti:

    "Benim endişem ve korkum şudur. Açıkça söyleyeyim; İstanbul güç veren güçlü bir şehirdir. İstanbul gücü üzerinden 23 Haziran sonrası birileri Türkiye'nin istikrarına yeni bir yol, yeni bir gri iklim açmaya çalışıyor. Buna müsaade etmemek lazım. Yine İstanbul'u bir siyasal çatışmanın merkezi haline getirmeye çalışıyorlar. İstanbul'u bir ideolojik kavganın merkezi haline getirmeye çalışıyorlar. Buradan ülkemize ciddi bir set çekmeye çalışıyorlar”

    'İMAMOĞLU'NUN ŞARJI BİTTİ'

    © Fotoğraf : Twitter
    İmamoğlu ile tartışan esnaf: Kimse bana tokat atamaz, ders vermeye çalıştı ancak dersini aldı
    Bakan Soylu, seçimlere giderken millete iki teklifte bulunduklarını hatırlatarak, "31 Mart'a giderken iki şey söyledik. Dedik ki 'biz Cumhur İttifakıyız eğer siyaseten bizi zayıflatırsanız, önümüzdeki 4 buçuk yılda benim ülkemi zora sokarlar, ülkemizle oynanmasına izin vermeyin' dedik. 'Bu bir beka meselesidir 'dedik. İkincisi biz gönül belediyeciliği ile geliyoruz samimiyetimizi tevazumuzu gayretimizi ortaya koymaya çalışıyoruz. 'Bize itimat edin' dedik. Bu millet 2002'de iktidara gelen bu siyasi parti ve son iki seçimde büyük mücadele ortaya koyduğumuz Cumhur İttifakı'na yaklaşık yüzde 52 oy verdi. 17 yıldır iktidarda olan bir partinin ve MHP ile kurulan ittifakın yüzde 52 oy alması olağanüstü bir şeydir. Ve bu millet bize şunu söyledi; 'Sizi destekliyoruz dünyaya karşı uyguladığınız politikalarınızı, Türkiye'nin dik duruşunu beğeniyoruz' dedi. Milletimiz ayrıca eksiklik aksaklık olan yerlerin de mesajını verdi. Onları da düzeltin dedi. Milletimiz bize büyük bir destek verdi" şeklinde konuştu.

    CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Soylu, "Hafif bir ayarı kaçtı. Sağa sola sinirleniyor. Bugün bir çocuğa, bir gencimize hakaret ediyor. Bütün bunları yapıyor, neden biliyor musunuz? Şarjı bitti, onun şarjı 31 Mart'a kadardı. 31 Mart'ta bir güç zehirlenmesiyle karşı karşıya kaldı ve şimdi önüne gelene çatmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

    '23 HAZİRAN'A KADAR BURADAYIM'

    İmamoğlu'nun, "Süleyman Soylu İstanbul'da ne geziyor?" dediğini kaydeden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

    © Flickr /
    Oray Eğin, 'İmamoğlu esnafı tokatladı' diye servis edilen görüntüyü Erdoğan-Barlas fotoğrafına benzetti
    "Allah'tan büyükşehir belediye başkanı değil. Olsa bizi vizeyle sokacak buraya. 23 Haziran'a kadar buradayım Allah'ın izniyle.. Büyük bir güç zehirlenmesiyle karşı karşıya. Dün bir gencimizle tartışıyor. Olabilir hepimizin karşısına çıkıyor. Oyunculuk dersi almış ama öfke kontrolü eğitimi almamış. Biz sevgi işaretiyle öfke işaretini ayırabilecek bir akla sahibiz. 'Bana diyor ki içişleri bakanı bir doktora görünsün.' İkimiz beraber gidelim doktora haydi. Bakalım hangimiz öndeyiz. Allah kimseyi böyle kendini bilmez bir hale nasip etmesin. Benim bildiklerimi siz bilseniz inanın işinizi gücünüzü bırakır, bu anlayışın İstanbul'u teslim almalarını engellemek için demokrasi adına büyük bir mücadele ortaya koyarsınız. Büyük bir tezgaha atıyorlar Türkiye'yi. Bunu çok net bir biçimde görüyorum. Onun için bu hem güvenliğimiz hem de geleceğimiz açısından bizim için önemlidir” şeklinde konuştu. 

    Ben Kato'ya, Gabar'a, Cudi'ye ve Şemdinli'ye giderken sorsaydın, 'nereye gidiyorsun?' diye. İşine gelmezdi değil mi? Beni beğenmediğin, televizyonlarda ve her yerde Selahattin Demirtaş'ı beğendiğin ve onu takdir ettiğin, onun politikalarını beğendiğini ortaya koyduğun için işine gelmezdi. Bu kadar açık ve net. Hangi politikasını merak ediyorsun, beğeniyorsun? Bunu ben akıl tutulması olarak görüyorum. O kadar insanın ölümüne kim sebep oldu? 6-7 Ekim'de 59 kişinin katledildiği politikasını mı beğeniyorsun? Çocukları dağlara çıkardığı politikasını mı beğeniyorsun? 2-3 tane oy için böyle bir anlayışı hepimizin reddetmesi lazım. 

    23 Haziran seçimi için yepyeni bir heyecanla çalışılması gerektiğini dile getiren Soylu, katılımcılardan İstanbul Büyükşehir Başkanlığı için Binali Yıldırım'a destek istedi. 

    Süleyman Soylu, konuşmasının ardından kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

    Etiketler:
    Eleştiri, yerel seçim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Dünyada en çok fotoğraflanan turistik mekanlar listesinin 2. sırasına yerleşen Kapadokya'nın manzarası.
    Dünyada en çok fotoğraflanan turistik mekanlar
    Karikatür
    İngiltere Başbakanı May, 7 Haziran'da görevi bırakıyor
    İnfografik
    2018'de dünya askeri harcamaları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet