Ankara'da otobüslerde yaşlılar, engelliler, hamile ve çocuklu kadınların oturması için özel desenli koltuklar

EGO Genel Müdürlüğü, engelliler, yaşlılar, hamile ve çocuklu kadınlar için otobüslerde ayrılan koltukları özel figür ve desenli kumaşlarla değiştiriyor. EGO Genel Müdürlüğü Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığı Macunköy Atölyelerinde etap etap yapılacak montaj işlemlerinin ilk etabında 150 otobüs ile 4 bin 950 öncelikli koltuk değişimi yapılacak.
Aynı zamanda hasarlı, kirli, yırtık ve kullanılamaz hale gelmiş koltukların sağlam, rahat ve ergonomik yeni tip koltuklarla değişimini de gerçekleştiren ekipler, yoğun bir mesai harcıyor.
ÖZEL YOLCULARA ÖZEL KOLTUKLAR
EGO Genel Müdürlüğü yetkilileri, Başkent’in toplu taşıma hizmetlerinde her gün sefere çıkan bin 340 otobüsle 750 binin üzerinde yolcu taşındığını belirterek, toplu taşımada büyük bir paya sahip EGO otobüslerinde “özel figür ve desenli” koltuklar sayesinde özel durumu olan yolcuların bu uygulamadan sonra daha konforlu seyahat edebileceklerini söylediler.
Toplu taşıma araçlarını kullanan engelli, yaşlı, hamile ve çocuklu kadınların sorunsuz bir şekilde seyahat etmeleri için toplu taşıma araçlarında özel koltuklar ayrıldığını hatırlatan yetkililer, “Öncelikli koltuk yolcuları ile diğer yolcular arasında zaman zaman tatsızlıklar yaşanabiliyor. Otobüslerde bugüne kadar yapılmamış özel tasarım koltuklar sayesinde yaşanan bu tatsızlıkların da önüne geçileceğini düşünüyoruz” dediler.
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