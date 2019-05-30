Beştepe, MİT ve Ankara Emniyeti'ni vuran pilotlar hakkında karar

15 Temmuz darbe girişiminde MİT, Ankara Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni vuran helikopter pilotlarının yargılandığı davada karar çıktı.

152 sanıklı davada 56 sanık 6 ila 29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Darbe girişiminin ardından Hulusi Akar'ı Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne götüren helikopter pilotu Uğur Kapan, 29 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 932 yıl hapisle cezalandırıldı.

119 sanık ceza aldı, 31 sanık beraat etti. 2 sanığın dosyası ayrıldı. 34 kişi ise darbe girişimine yardım etmekten 12 yıl 6 ay ile 18 yıl arasında değişen cezalar aldı.