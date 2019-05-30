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12:15 30 Mayıs 2019
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    Fehmi Koru: Emir büyük yerden gelmiş, medyaya İmamoğlu'nun adının kullanılmaması telkin edilmiş

    © AA / Muhammed Enes Yıldırım
    Türkiye
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    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (173)
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    Gazeteci Fehmi Koru, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun adının gazetelerdeki siyasi yorumlardan kalktığını belirterek, "Meğer emir büyük yerden gelmiş; medyaya Ekrem İmamoğlu‘nun adının kullanılmaması telkin edilmiş" dedi.

    Gazeteci Fehmi Koru, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak YSK'nın iptal kararıyla mazbatası geri alınan CHP'li Ekrem İmamoğlu hakkında medyaya talimat verildiğini belirtti.

    © AA /
    Zeyrek: Erdoğan, 'Ekrem İmamoğlu olarak değil 'CHP adayı' diye seslenin' talimatı verdi
    "Yalnızca ‘CHP adayı’ diye anıldığında muhafazakar seçmenin elinin CHP’ye oy vermeye gitmeyeceği düşünülüyor olmalı" diyen Koru, "Önümüzdeki seçimde de, adı ister anılsın ister anılmasın, belediye başkanlığını Ekrem İmamoğlu‘nun kazanma ihtimali hala var ifadelerini kullandı.

    Koru'nun yazısı şöyle:

    "Herhalde sizler de farkındasınızdır; farkında olmamak mümkün değil çünkü: Gazetelerdeki siyasi yorumlardan buharlaşıverdi Ekrem İmamoğlu. Ona karşı saldırılar hiç kesilmeksizin devam ediyor, bunların hatta daha da arttığı bile söylenebilir; ancak adı geçirilmeden yapılıyor saldırılar…

    Ekrem İmamoğlu var olmasına var, fakat adı yok… Neden acaba?

    Meğer emir büyük yerden gelmiş; medyaya Ekrem İmamoğlu‘nun adının kullanılmaması telkin edilmiş… Adı yerine yazılarda artık ‘CHP adayı’ denmesi veya ille ad verilecekse ‘CHP adayı İmamoğlu’ biçiminde kullanılması isteniyormuş…

    Bu bir söylenti. İnanmakta önce tereddüt ettim, ancak koca koca adamların bir gün öncesine kadar adayı adlı adınca andıkları halde, şimdilerde sadece ‘CHP adayı’ diye geçiştirmeleri söylentiye güç kazandırıyor.

    'ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMİ DE İMAMOĞLU'NUN KAZANMA İHTİMALİ VAR'

    Emri verenin emrinin yerine getirildiğinden kuşkusu varsa kendisini temin etmeye hazırım: Gazete köşelerinden Ekrem İmamoğlu adı neredeyse bütünüyle yok oluverdi.

    © Flickr /
    Oray Eğin, 'İmamoğlu esnafı tokatladı' diye servis edilen görüntüyü Erdoğan-Barlas fotoğrafına benzetti
    Adı Ekrem ve soyadı İmamoğlu olduğu ve bunlar muhafazakar seçmen üzerinde olumlu izlenim uyandıracağı düşünüldüğü için mi?

    Herhalde öyledir; aklıma başka bir gerekçe gelmiyor çünkü.

    Yalnızca ‘CHP adayı’ diye anıldığında muhafazakar seçmenin elinin CHP’ye oy vermeye gitmeyeceği düşünülüyor olmalı.

    Oysa bu son seçimde (31 Mart) hiç de azımsanmayacak sayıda muhafazakar seçmen, oyunu, ‘CHP adayı’ olduğunu da bilerek, Ekrem İmamoğlu için kullandı. Rakamlar bunu gösteriyor. ‘CHP adayı’ partisinin İstanbul seçmeninden 25 yıldır alamadığı bir oyu devşirerek seçimi kazandı.

    Önümüzdeki seçimde de, adı ister anılsın ister anılmasın, belediye başkanlığını Ekrem İmamoğlu‘nun kazanma ihtimali hala var.

    MEDYA GÜCÜ VE SEÇMENİN GÜCÜ

    Emirle gazetelere ve televizyonlara hükmeden/ler, böyle yan yollara başvurmak yerine, daha önce yaşanmamış bu gerçeğin sebepleri üzerinde düşünüp ona göre tedbirler alsalar daha akıllıca davranmış olur/lar.

    © AA / Ekrem İmamoğlu İletişim Ofisi
    İmamoğlu'nun esnaf ziyareti 'Vatandaşı tokatlıyor' diye servis edildi
    Hiç unutmamaları gereken bir gerçeği de burada hatırlatmak isterim: Emir ve talimatlarla hareket ettiklerinin fark edilmesi, güvenilirliği zaten yerlerde sürünen medya organları ile yazarlar ve yorumcuların durumlarını, takip edenler gözünde daha da kötüleştiriyor.

    Medyanın bugünkü durumu da bazı muhafazakar seçmenlerin son seçimde ‘CHP adayı’ Ekrem İmamoğlu‘na oy verme sebeplerinden biri zaten.

    Benim üç günde fark ettiğim konu herkesin dikkatini çeker hale geldiğinde, daha önceki seçimde eli ‘CHP adayı’na oy vermeye gitmemiş olan bir seçmen kitlesi daha, 23 Haziran günü, Ekrem İmamoğlu‘nu tercih ederse buna hiç şaşırmayacağım.

    AK Parti’nin en yumuşak karnı, medyasıdır.

    'Ülkenin şu sırada kendisini iyice belli eden ekonomik sıkıntıları mı AK Parti seçmenini yeniden düşünmeye sevk ediyor, yoksa yazıları ve yorumları izleyen kesimlerin günün herhangi bir saatinde okuyup dinlediklerine duydukları öfke mi?' sorusuna, her gün gazetelere göz atmak zorunda biri olarak, ‘medya’ cevabını tek geçerim.

    Aslına bakarsanız, ekonomi yönetimi ile medya yönetimi, farklı ellerde değil zaten.

    HİKAYESİ OLANLA HİKAYESİ OLMAYAN

    Geçmişte yaşanmış bugünü andıran siyasi olaylardan da biliyoruz: Seçmenler kolay taraf değiştirmiyor, ancak ne oluyorsa oluyor, birdenbire tuttuğu partiler yerine alternatiflerini denemeye karar verebiliyorlar.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Elif Öztürk
    Erdoğan, seçimler sonrası ilk kez İmamoğlu hakkında konuştu
    'Çağ atlatmak' deyimini biliyorsunuzdur. Turgut Özal‘ın Anavatan Partisi için kullanılırdı o deyim. Seçmenine güvenen Özal, hayli zaman, kadrosunu, 'Bizim alternatifimiz yok' diye avuttu. 1989’da Cumhurbaşkanı seçildi ve ardından yapılan ilk seçimde (1991), ANAP seçmeni, oyunu, parçalı bir hükümeti tercih eder biçimde kullandı.

    Seçmen Anavatan Partisi’nin alternatifi bulunduğunu herkese -bu arada Özal‘a da- öğretmiş oldu. Benzer bir durum AK Parti’yi iktidara taşıyan 2002 seçiminde de yaşanmadı mı? O seçimde de, yılların partilerinin seçmenleri, yeni alternatifler istikametinde tavır aldı.

    AK Parti’ye karşı sipere yatmış olan medya gücü, 2002 seçiminde, çok çabaladı, ama seçmeni istediği istikamette davranmaya sevk edemedi.

    'Muhtar bile olamaz' manşetleri eşliğinde Tayyip Erdoğan‘ı siyasi yasaklı haline getirebildi o günün medyası, AK Parti’yi liderden mahrum bırakarak seçime girmek zorunda bıraktı.

    Bıraktı da ne oldu? AK Parti önüne konulan bütün engelleri aşarak iktidara geldi. Kendi hikayesi bile AK Parti’nin bugünkü yanlışlıklarını görmesi için yeterli.

    Sahi, ilk kurulduğunda AK Parti’nin bir hikayesi ve o hikayeyi dinlemeye hazır bir kamuoyu vardı. Tayyip Erdoğan‘ın okuduğu şiir yüzünden ‘siyasi yasaklı’ hale getirilmesi de o ‘hikaye’nin bir parçasıydı.

    Bugün kimin ‘hikayesi’ var? CHP adayı Ekrem İmamoğlu‘nun mu, AK Parti adayı Binali Yıldırım‘ın mı?

    Emir bana kadar ulaşmadığı için yazımın içerisinde birkaç kez Ekrem İmamoğlu‘nun adını geçirmiş olabilirim. Kusuruma bakılmasın."

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (173)
    Etiketler:
    Turgut Özal, ANAP, Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, 31 Mart Yerel Seçimleri, İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Medya, AK Parti, CHP, Fehmi Koru, Ekrem İmamoğlu
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