Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç: F-35’ler ile S-400 farklı kapsama alanında

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Ulusal Basın Kulübü'nde yaptığı açıklamada “S-400’ler ve F-35’ler Türkiye'de iki ayrı alanda yer alacak. F-35’ler, S-400’lerin kapsama alanında olmayacak” ifadelerini kullandı.

Kılıç, birkaç gün önce TRT’de katıldığı programda da, “F-35'ler Türkiye’nin ortak üreticisi olduğu uçaklar. Biz bu projenin geliştirilmesi sırasında çok ciddi anlamda maddi katkıda bulunduk. Şimdi S-400 güvenlik endişesini bahane edip F-35'leri Türkiye’ye vermeyeceklerini söylüyorlar. Biz de diyoruz ki gelin o zaman bir teknik komite kuralım, bakalım gerçekten bu söylediğiniz tehdit var mı, bu tehdit nasıl engellenebilir, engelleme imkanı var mı bunları konuşalım. Ama, onlar ‘Hayır tehdit vardır, komite kurmaya da gerek yok, siz S-400'den vazgeçin Patriot alın’ dedi. Bu çok makul bir yaklaşım tarzı değil” demişti.

Kısa bir süre önce Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına hizmet vermek için kurulum ve bakım tesisleri inşa etmeye devam ettiğini açıklamıştı.