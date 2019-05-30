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12:55 30 Mayıs 2019
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    Denetimli serbestlikle tahliye edilen ABD vatandaşı Gölge: NASA beni 1.5 sene bekledi

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla tutuklanan ve dün akşam denetimli serbestlik hükümleri gereği yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edilen Türk asıllı ABD vatandaşı Serkan Gölge, NASA'daki görev süreciyle ilgili, "NASA beni 1.5 sene bekledi, tahliye olmayınca tabii haliyle işten çıkarmak zorunda kaldı" ifadesini kullandı.

    Hatay'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında 'terör örgütüne yardım etmek' suçundan verilen hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından tahliye edilen Türk asıllı ABD vatandaşı Serkan Gölge, denetimli serbestlik hükümleri gereği yurt dışına çıkamayacak.

    Serkan Gölge
    © Fotoğraf : Twitter
    FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklu bulunan ABD vatandaşı Serkan Gölge serbest bırakıldı
    Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 8 Şubat 2018'de 'terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdiği Gölge hakkındaki karar, başvuru üzerine Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde yeniden değerlendirildi.

    2. Ceza Dairesi, Gölge hakkındaki suçlamayı 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' kapsamında değerlendirerek sanığın cezasını 4 yıl 12 aya indirdi.

    Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin de kararı onamasının ardından dün kaldığı İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevi'nden denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak tahliye edilen Gölge'nin, bu doğrultuda yurt dışına çıkamayacağı belirtildi.

    'YURT DIŞI YASAĞI KALDIRILABİLİR Mİ BİLEMİYORUM'

    Serkan Gölge
    © Fotoğraf : Twitter
    Dışişleri'nden ABD'ye Serkan Gölge cevabı: Türk mahkemelerine saygı duyun
    Gölge, Antakya'da babaevinde gazetecilere yaptığı açıklamada, dün gece tahliyesinin ardından ABD konsolosluğundaki görevlilerin kendisini aradığını belirtti, avukatının denetimli serbestlik kapsamında yurt dışı çıkış yasağının bulunduğunu kendisine ilettiğini söyledi.

    Gölge, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ndeki (NASA) göreviyle ilgili sürece ilişkin, "NASA beni 1.5 sene bekledi, tahliye olmayınca tabii haliyle işten çıkarmak zorunda kaldı ama açık kapı bıraktılar, 'eğer geri dönebilirsen seni tekrar elbetteki almak isteriz' dediler. Şu an bir yurt dışı çıkış yasağı var, belki o kaldırılabilir mi onu bilemiyorum" diye konuştu.

    Hukuki süreci devam ettireceğini belirten Gölge, Anayasa Mahkemesi'nde halen devam eden bir davasının bulunduğunu ifade etti.

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    Etiketler:
    Yurt dışı yasağı, Denetimli serbestlik, NASA, FETÖ, Hatay, Türkiye, ABD, Serkan Gölge
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