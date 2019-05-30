Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi Twitter hesabında Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesine düzenlenen askeri harekatla ilgili yeni bir açıklama yapıldı.
Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtında 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekat kapsamında şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu.https://t.co/5xyYvKGN53#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/4ZPOJE3TaJ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 30, 2019
"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtında 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denen açıklamanın devamında "Böylece harekat kapsamında şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu" ifadesi kullanıldı.
Pençe Harekâtı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/KqC7kHh44m— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 30, 2019
Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde 27 Mayıs 2019’da başlatılan Pençe Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/W7rlCYrpqr— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 30, 2019
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