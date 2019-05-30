Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesine düzenlenen harekatla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada "Pençe Harekâtında 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekat kapsamında şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu" dendi.