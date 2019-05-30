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15:59 30 Mayıs 2019
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    Didem Arslan Yılmaz

    Yılmaz'dan Ahmet Hakan'a iki tweet ile yanıt: Sakıncası mı var?

    © Fotoğraf : Youtube
    Türkiye
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    Habertürk sunucusu Didem Arslan Yılmaz, kendisini eleştiren CNN Türk sunucusu Ahmet Hakan'a yanıt verdi. "Programıma iki değerli adayı davet etmek işimin gereği. Bu yayını çok istiyorum... BİR SAKINCASI MI VAR?" diyen Yılmaz, bir de 'bir sunucuyu kovdurmaya çalışma' iddiasını ortaya attı.

    Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu ve Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programı
    © Fotoğraf : Twitter
    CNN Türk: Tarafsız Bölge'de Yıldırım 1 saat 18 dakika 40 saniye konuştu, İmamoğlu yayını 1 saat 25 dakika sürdü
    Habertürk’ün sunucularından Didem Arslan Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yenilenecek seçimlerin adayları Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’ı ortak yayına çıkarma girişimi sonrası CNN Türk sunucusu Ahmet Hakan’dan gelen eleştiriye tepki gösterdi.

    Yılmaz, iki ayrı tweet atarak Ahmet Hakan’a “Bu yayını çok istiyorum… BİR SAKINCASI MI VAR?” diye sordu; isim vermemekle birlikte, bir de ‘bir sunucuyu kovdurmaya çalışma’ iddiasını ortaya attı.

    Yılmaz tweetlerinde şu ifadeleri kullandı:

    “1-Sayın Binali Yıldırım, Sayın Ekrem İmamoğlu şu anda siyaset gündeminin en önemli iki ismi. Programıma iki değerli adayı davet etmek işimin gereği. Bu yayını çok istiyorum… BİR SAKINCASI MI VAR?

    ​2- Bel altı vurmam çirkeflik yapmam. Bir örnek verim; tatildeki kanal patronunun ayağına kadar gidip bir sunucuyu kovdurmaya çalışsaydım, bu sadece ekmekle oynamak değil, çirkeflik olurdu. Ben böyle bir kötülük yapmam !!!”

    ​NE OLMUŞTU?

    Ahmet Hakan
    © Fotoğraf : Twitter
    Ahmet Hakan: Rakip kanaldaki 'sunucu' bel altı, bel üstü falan dinlemeden sallıyor, al sen yap bacım
    İmamoğlu ile Yıldırım’ı ortak yayına çıkarmak istediğini geçen hafta da vurgulamış olan Yılmaz, bu hafta başında İmamoğlu’nu ağırladığı yayınında aynı öneriyi gündeme getirmiş ve Ahmet Hakan’a gönderme yaparak “O mahalleden bu mahalleye gitmeyen, tarafsız bir moderatör istemez misiniz?” demişti.

    Kendisinin İmamoğlu’nu CNN Türk’te ağırladığı programdaki tavrı ile sosyal medyadan tepki çeken Ahmet Hakan ise "Al sen yap bacım" başlığıyla yayımlanan yazısında adını anmadan gazeteci Didem Arslan Yılmaz'ı eleştirmişti.

    “Rakip televizyon kanalında bir ‘sunucu’ var” diyen Ahmet Hakan, Yılmaz için “Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun yapacakları tartışmanın kendi programında gerçekleşmesi için… Resmen ve alenen… Ayılıyor, bayılıyor, ölüyor, bitiyor” demiş, “Öyle delice istiyor ki bunu… Ekrem Bey’e ayrı yalvarıyor, Binali Bey’e ayrı yalvarıyor” ifadelerini kullanmıştı.

    Ahmet Hakan, yazısına şu ifadelerle son vermişti: “Yahu bacım! Madem üç kuruşluk reyting için bu kadar çirkinleşeceksin… Al senin olsun! Aha da sana söz: Top yanlışlıkla bana gelirse… Vallahi de billahi de… “Ben istemem, o yapsın” diyeceğim.”

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    Etiketler:
    Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Haber Türk, CNN TÜRK, Ahmet Hakan, Didem Arslan Yılmaz
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