Kütahya'da titanyum ele geçirildi

Tavşanlı ilçesinden yola çıkan bir otomobilde titanyum olduğu bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

İçinde bir şüphelinin bulunduğu araç, ilçe yakınında jandarma ekiplerince durduruldu.

Otomobilde yapılan aramalarda, gizli bir bölmede iki parça halinde 606 gram titanyum ile ruhsatsız tabanca bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan ölçümlerde radyasyona rastlanmadı. Daha sonra titanyum, incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na gönderildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsünün bu maddeyi, satmak amacıyla yurt dışından kaçak getirdiğini söylediği öğrenildi.

Titanyumun uzay, uçak, füze, tıp, boya, plastik endüstrilerinde kullanıldığı belirtildi.