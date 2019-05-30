CHP'li Ağbaba: Türkiye’deki işsiz sayısı Katar nüfusunun 3 katı

CHP Ekonomi Masası üyeleri, TÜRK-İŞ İstanbul 1 Nolu Bölge Temsilciliğini ziyaret ederek, çalışma hayatının sorunları, ekonomik kriz ve Türkiye gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. CHP’li Faik Öztrak, Lale Karabıyık, Çetin Osman Budak, Orhan Sarıbal ve Akif Hamzaçebi’yle birlikte gerçekleştirdikleri ziyarette konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP’nin sendikaları desteklemeye devam edeceğini belirtti.
© REUTERS / Murad Sezer
Ağbaba, “CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu işçilerle ilgili meselelere her zaman büyük önem ve dikkatle yaklaşıyor. Şu anda CHP tüm grup olarak Türk-İş’in, Hak-İş’in ve DİSK’in haklı talebini desteklemektedir. Sonuna kadar da desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu
‘KIDEM TAZMİNATI İŞÇİNİN ALIN TERİDİR, EKMEK PARASIDIR’
Kıdem tazminatı tartışmalarına da değinen Ağbaba, Kıdem tazminatının işçinin elinde kalan "son iş güvencesi" olduğunu vurguladı. Ağbaba: “Türkiye’nin gündemi işsizlik, yoksulluk, iş cinayetleri olması gerekirken tartıştığımız konular ne yazık ki daha farklı. Kıdem tazminatını fona devretmeyi tartışmaya açıyorlar. Güney Amerika örneği diyorlar, Arjantin örneği diyorlar. Yeni yeni isimler buluyorlar. Bu konuyla ilgili Türk-İş’in Genel Kurul kararı var. Biz de sendikalarımızın yanında olduğumuzu, kıdem tazminatının fona devredilmesine karşı olduğumuzu buradan bir kez daha belirtmek istiyoruz. Kıdem tazminatı işçinin elinde kalan son iş güvencesidir. İşçinin alın teridir, ekmek parasıdır. Bu düzenlemeye kesinlikle karşıyız. İşçilerle ilgili düzenlemelerde sendikaların görüşü alınmalıdır.” ifadelerini kullandı.
© DHA /
‘İŞSİZ SAYISI KATAR NÜFUSUNUN 3 KATI’
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)