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16:45 30 Mayıs 2019
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba

    CHP'li Ağbaba: Türkiye’deki işsiz sayısı Katar nüfusunun 3 katı

    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    Türkiye
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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Türkiye’de gerçek işsiz sayısı 8.5 milyona ulaştı. Bu rakam 97 ülkenin nüfusundan daha fazla. Katar nüfusunun 3 katı” dedi.

    © REUTERS / Murad Sezer
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    CHP Ekonomi Masası üyeleri, TÜRK-İŞ İstanbul 1 Nolu Bölge Temsilciliğini ziyaret ederek, çalışma hayatının sorunları, ekonomik kriz ve Türkiye gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. CHP’li Faik Öztrak, Lale Karabıyık, Çetin Osman Budak, Orhan Sarıbal ve Akif Hamzaçebi’yle birlikte gerçekleştirdikleri ziyarette konuşma yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP’nin sendikaları desteklemeye devam edeceğini belirtti.

    Ağbaba, “CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu işçilerle ilgili meselelere her zaman büyük önem ve dikkatle yaklaşıyor. Şu anda CHP tüm grup olarak Türk-İş’in, Hak-İş’in ve DİSK’in haklı talebini desteklemektedir. Sonuna kadar da desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu

    ‘KIDEM TAZMİNATI İŞÇİNİN ALIN TERİDİR, EKMEK PARASIDIR’

    © DHA /
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    Kıdem tazminatı tartışmalarına da değinen Ağbaba, Kıdem tazminatının işçinin elinde kalan "son iş güvencesi" olduğunu vurguladı. Ağbaba: “Türkiye’nin gündemi işsizlik, yoksulluk, iş cinayetleri olması gerekirken tartıştığımız konular ne yazık ki daha farklı. Kıdem tazminatını fona devretmeyi tartışmaya açıyorlar. Güney Amerika örneği diyorlar, Arjantin örneği diyorlar. Yeni yeni isimler buluyorlar. Bu konuyla ilgili Türk-İş’in Genel Kurul kararı var. Biz de sendikalarımızın yanında olduğumuzu, kıdem tazminatının fona devredilmesine karşı olduğumuzu buradan bir kez daha belirtmek istiyoruz. Kıdem tazminatı işçinin elinde kalan son iş güvencesidir. İşçinin alın teridir, ekmek parasıdır. Bu düzenlemeye kesinlikle karşıyız. İşçilerle ilgili düzenlemelerde sendikaların görüşü alınmalıdır.” ifadelerini kullandı.

    ‘İŞSİZ SAYISI KATAR NÜFUSUNUN 3 KATI’

    CHP Genel Merkezi
    © AA /
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    Ağbaba ekonomik kriz, işsizlik ve iş cinayetleriyle ilgili olarak ise “Ne yazık ki Türkiye, tarihinin en büyük krizini yaşıyor. İşsiz sayısı 94 krizinden de 2001 krizinden de daha kötü bir duruma geldi. CHP Ekonomi Masası olarak biz de bu konuyu gündeme taşımaya çalışıyoruz. Şu anda gerçek işsiz sayısı 8.5 milyona ulaştı. Bu rakam 97 ülkenin nüfusundan daha fazla. Bu rakam o çok sevdikleri Katar nüfusunun 3 katı kadar işsizimiz var. Bu kriz devam ettiği sürece de bu rakam artacaktır. Son bir yılda 1 milyon 376 bin kişi işsiz kalmış durumda. İşsizlikte o kadar kötü durumdayız ki İşsizlik oranımız Libya’dan ve Mısır’dan bile yüksek. Maalesef ekonomik krizin bedelini krizi yaratanlar değil, krizin mağduru olan emekçiler ödüyor. İşsizliğin yanı sıra iş güvenliği konusunda da sürekli! geriye gidiyoruz. Her gün iş cinayetleri yaşanıyor. Son 17 yılda 22 binden fazla işçimizi iş kazalarında kaybettik. Soma’dan sonra Soma kadar madencimizi ne yazık ki kaybettik. Bu konuyla ilgili tedbir almamaya devam ediyorlar. İş kazalarının araştırılması ile ilgili olarak TBMM’ye araştırma önergesi verdik ama “Biz damdan düşen adamın neyini araştıracağız?” diyerek araştırma önergemizi reddettiler. Yazar kasa eylemini herkes haber yapıyordu ama bugün işsizlik yüzünden kendini yakan Eyüp Dal maalesef haber olmuyor” ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Veli Ağbaba, Türkiye, CHP
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