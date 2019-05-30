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16:45 30 Mayıs 2019
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    CHP'li Özel'den Erdoğan'a yargı reformu tepkisi: Tek adam rejiminin tescillendiği günlerden biri

    © AA / Özge Elif Kızıl
    Türkiye
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    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yargı reformu paketini açıklamasını, "Yürütmenin başı, yasamanın işiyle ilgili günlerdir haber veriyor, bugün strateji belgesi açıklıyor. Bu kuvvetler ayrılığının ayaklar altına alındığı, tek adam rejiminin egemenliğinin tescillendiği günlerden biri" sözleriyle değerlendirdi.

    CHP'li Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, parlamenter demokrasinin olduğu her yerde parlamentoyu işletme sorumluluğunun iktidar partisinde bulunduğunu söyledi.

    © AA / Metin Aktas
    Erdoğan 'Yargı Reformu Stratejisi'ni açıkladı: Tutuklamayı istisnai tedbir, tutuksuz yargılamayı asıl yöntem görüyoruz
    Son günlerde içlerindeki birtakım karışıklıklardan, tartışmalardan dolayı 291 milletvekilinden 200'ünü Meclis Genel Kurul Salonu'na sokamayan iktidar partisiyle karşı karşıya olduklarını savunan Özel, yasama faaliyetinin yapılamadığını öne sürdü.

    Özel, görevlerinin denetlemek olduğunu, bunu yaptıklarında ise "Yoklama, karar yeter sayısı istiyorsunuz" diye tepki gösterildiğini belirtti. 

    Özel, "Erdoğan anayasasının" çöktüğünü, Meclis'in işlevsiz olduğunu, 20 bin liraya yakın maaş alan milletvekillerinin lütfedip Genel Kurul Salonu'na girmediğini ileri sürdü. Özel, "İradelerini vermişler saraya.  Bir odasında adaletle ilgili çalışma, öbür odalarında da bakanlar başka kanunun pazarlığını yapıyorlar. Etkisiz, yetkisiz, milletten güç almayan kişilere bunun yaptırılması kabul edilebilir değil" dedi.

    'AK PARTİ MUTFAĞINDA HAZIRLANAN REFORMLAR'

    Abdulhamit Gül
    © AA / Muhammed Yaylalı
    Gül: Erdoğan, 30 Mayıs'ta Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni tüm dünya ve Türkiye kamuoyuna açıklayacak
    AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Atatürk'ün vasiyeti çiğnenerek, AOÇ üzerine Cumhurbaşkanı sarayını yaptırdığı yerde yargı paketi açıkladığını ifade eden Özel, "Bunun önü söz, arkası kanun. Kanunla olur. Yargı reformunu ne yapacaksın, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle, sarayda yapabiliyorsan. Burada yapılacak, oylar burada verilecek. Yürütmenin başı, yasamanın işiyle ilgili günlerdir haber veriyor, bugün de toplantı yapıyor, strateji belgesi açıklıyor. Bu kuvvetler ayrılığının ayaklar altına alındığı, tek adam rejiminin egemenliğinin tescillendiği günlerden biri" diye konuştu.

    Özel, atanmış memur, teknisyen bakan, arkasında milletin oyunun bulunmadığı, hakkında  gensoru önergesi verilemeyen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, AK Parti mutfağında hazırlanan bu reformları sıraladığını savundu.

    Özel, "Muhalefet partilerine bile çağrı yapmış. Allah bilir MHP Grup başkanvekilleri, MHP milletvekilleri oradadır, dinliyorlar, yargı reformu yapılacakmış. Sen yapacaksın, neyini dinliyorsun, sen milletvekilisin, yürütmenin ne talimatını alıyorsun?" diye sordu.

    'GÖLGE'NİN SERBEST BIRAKILMASI FETÖ İLE MÜCADELEYE GÖLGE DÜŞÜRDÜ'

    © Fotoğraf : Twitter
    Denetimli serbestlikle tahliye edilen ABD vatandaşı Gölge: NASA beni 1.5 sene bekledi
    FETÖ'den tutuklu bulunan, ABD vatandaşı, NASA çalışanı Serkan Gölge'nin serbest bırakıldığını anımsatan Özel sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Hapishaneye dün güneş doğdu. Gölge uyandı, havalandırmaya çıktı kendi gölgesine baktı, gün ilerledi bizde akşam üzeri, ABD'de sabah oldu. Trump uyandı, Gölge'yi hatırladı, Erdoğan'ı arayarak, 'Serkan Gölge'yi bana yolla' dedi. O da 'Başüstüne' dedi. Bir telefon açtı, Gölge, güneşi memleketinde batırmak üzere yola çıktı. Bu memlekette hukuk var mı; bu adam suçsuzsa, serbest kalacaksa bu kadar süredir neden içeride? İçeride olmasının bir hukuku varsa bu telefonla nasıl serbest kalıyor? Adaletin, demokrasin, memleketin itibarı, vicdanın, FETÖ ile mücadelenin üzerine Serkan Gölge'nin serbest bırakılması gölge düşürmüştür. Trump'ın bir telefonuyla gecenin bir yarısında tutuklu salıveren mahkemeye, yargıya, yargıca, bu düzene yazıklar olsun. Bunlara bu talimatı verip, parmağında oynatan o tek adama da yazıklar olsun."

    Etiketler:
    Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), MHP, Reform, Yargı, Adalet Bakanlığı, Abdulhamit Gül, Donald Trump, NASA, ABD, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, FETÖ, Serkan Gölge, Özgür Özel, CHP
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