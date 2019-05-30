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16:45 30 Mayıs 2019
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    Alperenler'den Yıldırım'a 'özür' tepkisi: Şimdiye kadar önemsemedin de 10 yıl sonra mı aklına geldi?

    © AA / Binali Yıldırım Basın Ofisi
    Türkiye
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    Ülküde Birlik Derneği Başkanı Necati Kaya, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın Alperenler'den özür dilemesini eleştirdi. Kaya, "Sayın Yıldırım, Alperenler seni her defasında eleştirdi, kınadı. Şimdiye kadar hiç önemsemedin de 10 yıl sonra mı özür dilemek aklına geldi?" diye konuştu.

    Ülküde Birlik Derneği Başkanı Necati Kaya, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın 2009 yılında helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nu seçim malzemesi yaptığını söyledi.

    © AA / Binali Yıldırım Basın Ofisi
    Yıldırım özür diledi: Yazıcıoğlu bu toprakların yetiştirdiği en yiğit insandır
    İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen iftar programında konuşan Kaya, Ülküde Birlik Derneği'nin faaliyetlerini ve hedeflerini anlattıktan sonra, derneğin kısa süre içerisinde tüm ülkede teşkilatlanacağını hatta tüm Türk dünyasında faaliyetler göstermesi için büyük bir gayretle çalışacaklarını ifade etti.

    Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre, siyasi partilerin yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili çalışmalarında BBP'nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nu seçim malzemesi yaptığını belirten Kaya, şunları söyledi:

    "Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nu hiç kimse kendisine seçim malzemesi yapmasın Sayın Binali Yıldırım BBP İstanbul il başkanlığını ziyaretinde 'Bu bir kazadır. Kazadan kaza çıkarmayın' sözünün yanlış anlaşıldığını söyleyerek, 'Eğer Alperenler beni yanlış anladıysa özür dilerim' diyor. Siyaseten BBP'yi ziyaret eder, bu bizi hiç ilgilendirmez ama söz konusu Yazıcıoğlu ve onlara göre kaza bize göre suikast olduğunda susmamız söz konusu değil. Şimdi buradan soruyorum, Sayın Yıldırım, Alperenler seni her defasında eleştirdi, kınadı. Şimdiye kadar hiç önemsemedin de 10 yıl sonra mı özür dilemek aklına geldi? Ulaştırma Bakanlığınız döneminde sivil havacılık kurumu başta olmak üzere bakanlığınıza bağlı ilgili kurumlar düzmece raporlar hazırlayıp kaza dedi, plotaj hatası dedi, olayı kapatılmaya çalışıldı. Devleti yönetenler bir olay vuku bulduğunda gereğini yapar özür dilemez. Soruyorum, özür dilemekle her şey bitti mi?"

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    Etiketler:
    Necati Kaya, 23 Haziran İBB seçimleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Binali Yıldırım, Ülküde Birlik Derneği, AK Parti, BBP, Muhsin Yazıcıoğlu
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